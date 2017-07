Roger Federer campione di beneficenza: all'asta 8 racchette autografate

Otto come il numero di successi da record a Wimbledon. Otto sono anche le racchette messe all’asta da Roger Federer perché una prerogativa del fuoriclasse di Basilea è non dimenticarsi mai delle persone meno fortunate soprattutto in momenti come questo. La conquista del 19esimo Slam è dunque un’occasione irripetibile per i suoi fans o almeno per quelli più facoltosi…

La Wilson, in collaborazione con TennisWarehouse, ha reso nota una storica edizione limitata della racchetta Pro Staff RF97 Autograph, ovvero l'attrezzo del mestiere di Sua Maestà. Poco dopo la finale vinta contro Cilic, lo svizzero ha, infatti, autografato otto racchette che verranno messe all’asta: si parte da 19mila dollari e il ricavato andrà interamente alla fondazione benefica di RogerOne. Questa versione della RF97 Autograph è completamente bianca con il disegno del trofeo di Wimbledon, l'immagine di Federer, il numero 8 e la scritta: "Storico record dei titoli vinti in singolare". Per fare la richiesta di acquisto si può andare su www.rogerfederer.com o TennisWarehouse.