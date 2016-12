Roger Federer: “Punto a giocare altri due o tre anni ad alto livello”

Sono assai ambiziosi i propositi futuri di Roger Federer, fenomeno del tennis mondiale ed attuale n.16 ATP che, dopo 6 mesi di assenza necessari per curare i guai del suo ginocchio, torna nuovamente ad esibirsi. La Hopman Cup, in quel di Perth (Australia), sarà il suo primo show del 2017 (1-7 gennaio) e già i suoi allenamenti sono stati accompagnati da un seguito di pubblico eccezionale. Del resto, lo svizzero appartiene a quella categoria di sportivi in grado di mettere d’accordo tutti sulle sue qualità uniche.

Guardando dunque ai traguardi prossimi, il rossocrociato ha dichiarato: “Non credo che questo sarà il mio ultimo viaggio in Australia da atleta, anche se qualcuno pensa il contrario. Dopo che mi sono preso questa pausa spero di poter giocare per altri due o tre anni, e non per sei mesi. Il mio approccio mentale al tennis giocato è a lunga scadenza”.

Un programma non certo a breve termine che, ci si augura, vedrà “The Magician” autore di altre imprese sui campi di gioco deliziando la platea con colpi in via di estinzione nel tennis tutto potenza degli ultimi anni.

