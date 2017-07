Roger Federer: "Vincere allo US Open il 20° Slam? Sarebbe uno scherzo"

Molti sostenevano che Roger Federer si fosse lasciato il meglio alle spalle. Quattro anni e mezzo senza vincere uno Slam sono stati cancellati da un 2017 memorabile: lo svizzero ha disputato due major e li ha conquistati entrambi. È quasi incredulo il fuoriclasse basilese nell’analizzare i numeri di questa stagione: 31 vittorie su 33 (Donskoy e Haas meritano un applauso) per il 93,9% di match vinti, una percentuale mostruosa figlia di una programmazione oculata.

In un’intervista alla CNN Federer risponde con il sorriso, ma anche con un certo imbarazzo dettato dall’incredulità, a chi gli fa notare che queste cifre sono le migliori della sua carriera scomodando gli anni d’oro, dal 2004 al 2007...

" Vincere il titolo è uno scenario da sogno che speri possa accadere, ma si è così cauti che non si vuole nemmeno vivere quella situazione a livello mentale "

Il prossimo appuntamento cruciale è lo US Open, ma il vincitore di 19 Slam rispedisce al mittente il ruolo di favorito:

" Vincere tre Slam quest'anno, dal nulla, sarebbe uno scherzo "

" So che se sono in forma, le possibilità di fare bene allo US Open ci sono, ma vincerlo? Beh, a un certo punto sento quasi di dover essere realista. Non ho più 25 anni. Non sono sicuro di poter vincere tre Slam in un anno. Vincerne due è già qualcosa di pazzesco e molto positivo per me "

Il problema è che i record richiamano altri record in questa continua ricerca di una perfezione poco umana e Federer è stato l’unico tennista capace di vincere tre Slam su 4 in 3 anni diversi: 2004, 2006, 2007. A New York il successo manca dal 2008, ma qualcuno gli fa notare che ogni volta che ha trionfato in Australia e sull’erba londinese il cerchio si è chiuso allo stesso modo a Flushing Meadows:

" Cercherò senza dubbio di farmi trovare pronto, in modo da avere le migliori possibilità per fare bene allo US Open "

Verso l'infinito e oltre.