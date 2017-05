Rafa Nadal, una Decima tira l’altra: il Roland Garros per un’impresa leggendaria

Da Monte Carlo a Barcellona lungo un filo rosso che, dopo due tappe tutt’altro che secondarie come Madrid e Roma, conduce dritto a Parigi. Rossa è anche la superficie su cui Rafa Nadal sta dominando la scena del tennis mondiale da 12 anni a questa parte riscrivendo la storia capitolo dopo capitolo.

Nessuno come lui sulla terra battuta: distanziato Guillermo Vilas

Nessun giocatore nell’era Open aveva mai vinto dieci volte il medesimo torneo. Partiamo da questo dato per renderci conto che i traguardi che sta conquistando il mancino di Manacor non sono normali. Rafa ha ottenuto questo record due volte nel giro di una settimana: al decimo titolo nel Principato è seguita la decima in Catalogna surclassando gli avversari come da miglior tradizione del maiorchino. A conti fatti, il trofeo alzato sul campo a lui intitolato - cosa assolutamente singolare ma al contempo giustificata da tale palmares - è il 71esimo in carriera, il 51esimo sulla sua superficie prediletta. Guillermo Vilas si era ‘fermato’ a 49.

Video - Rolex Minute: le più belle immagini di un'edizione che ha consacrato Nadal 01:10

Il primato di Djokovic vacilla

Nadal procede un passo alla volta e nell’intervista del post partita afferma che “ora ha bisogno solo di riposo a Maiorca” per poi concentrarsi sui prossimi obiettivi: Madrid e Roma, due Masters 1000 che potrebbero consentirgli di appaiare o chissà di superare Novak Djokovic, al momento primatista assoluto per numero di vittorie nei tornei secondi solo agli Slam. Il 30 a 29 del Joker vacilla.

Il Roland Garros per completare un trittico da leggenda

" Se ci sarà qualcosa da festeggiare sarà dopo il Roland Garros… "

Così aveva risposto dopo la finale di Monte Carlo. Testa bassa e lavorare: questo è Nadal. Sullo sfondo, però, non può che palesarsi il traguardo più ambito perché un trionfo a Parigi gli conferirebbe la terza “Decima”, la più pesante per un tripudio Slam che gli manca da tre anni. Era il 2014 e il Roland Garros è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. D’altronde nessun tennista in passato aveva resistito così a lungo su questa superficie: infortuni e logorio fisico non hanno impedito al mancino di Manacor di aggiornare i suoi record nell’arco di 12 anni, su quel rosso che lo ha eletto miglior tennista di sempre sulla terra battuta.