A Parigi è splendida Wozniacki: quarti di finale battendo la Kuznetsova

Caroline Wozniacki è la prima giocatrice ai quarti di finale del Roland Garros con una grande prova, forse la migliore della sua carriera sul rosso, contro la campionessa 2009 Svetlana Kuznetsova, veterana inflessibile del tennis rosa. È stata una grande battaglia, ma di quelle autentiche senza “psicodrammi al femminile”, tra due teste di serie sfavorite dal sorteggio che le ha costrette a misurarsi contro dopo solo una settimana di torneo: vince la numero 11 contro la seed #8 in due ore esatte di gioco. Finale 6-1, 4-6, 6-2 e ora c'è l'outsider, la ventenne lettone Jeļena Ostapenko, che ha battuto la finalista 2010 Sam Stosur 2-6, 6-2, 6-4.

Recuperi terzo turno

Per la prima volta in carriera, la finalista degli US Open Karolina Pliskova centra gli ottavi di finale del Roland Garros battendo la tedesca Carina Witthoeft 7-5, 6-1. Entrano nella seconda settimana anche la croata Petra Matric, con un doppio 6-1 alla numero 17 Anastasija Sevastova, ed Elina Svitolina che batte 6-4, 7-5 la polacca Linette. Che sorpresa infine la paraguayana Veronica Cepede Royg, venticinquenne numero 97 WTA a segno in rimonta contro la Duque Marino: 3-6, 7-6 (2), 6-3.