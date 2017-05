La Schiavone si sveglia tardi: Garbine Muguruza passa in 2 set

dall’inviato a PARIGI – Era un missione quasi impossibile quella di Francesca Schiavone a cui si chiedeva, in memoria dei tempi che furono – e dei recenti risultati dell’avversaria – di provare a ritrovare la magia di più di un lustro fa e far fuori la campionessa in carica Garbine Muguruza.

Parigi, il centrale, l’amata terra rossa. Tutti ingredienti che avevano fatto sperare la stampa italiana – e non solo – nell’impresa; nella possibilità di giocarsi a viso aperto la partita. Tutti d’accordo insomma, tranne la diretta interessata. Garbine Muguruza è stata infatti impeccabile nella gestione di un’avversaria certamente delicata ma poco reattiva nell’entrare oggi in partita.

Francesca ha infatti iniziato il match – il suo vero match – solo sul 3-0 Muguruza e due break sotto. Un gap che insieme all’interruzione di 11 minuti per un malore di uno spettatore sulle tribune è costato di fatto primo set e complicato un po’ troppo i piani del secondo. Quando infatti la Leonessa sembrava essere entrata nel match, obbligando la Muguruza a qualche scambio in più e levandole anche uno dei due break di vantaggio, la pausa forzato ha ributtato fuori dalla partita una Schiavone probabilmente un po’ troppo distratta, rimettendo invece in chiaro le cose a una Muguruza oggi particolarmente lucida nella gestione della partita (e questa è una notizia). Morale della favola, dalla ripresa del gioco sul 3-2 Muguruza, il parziale è stato di 19 punti a 1 in favore della spagnola. Punteggio? 6-2, 2-0.

Solo dopo qualche urlaccio e un paio di imprecazioni la Schiavone ha ritrovato finalmente angoli e variazioni, entrando finalmente – e definitivamente – in partita e recuperando anche il break di svantaggio del secondo set. Sul 4-4 però Francesca è incappata in un turno di servizio con poco aiuto dalla prima – e con gran aggressività in risposta dell’avversaria; break a zero della Muguruza poi confermato (non senza fatica) nell’ultimo turno di servizio e stretta di mano a rete dopo un’ora e 33 minuti.

Insomma, per Francesca un addio all’amato centrale del Roland Garros con uno strano gusto agrodolce. L’avversaria era infatti superiore e il campo l’ha ampiamente dimostrato; ma la sensazione di fondo è che una partenza migliore e una gestione post-stop un po’ meno distratta avrebbe potuto regalare più battaglia. Peccato.