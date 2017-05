Lucic-Baroni contro la Sharapova: "Non hanno dato una wild-card ad Armstrong..."

Mirjana Lucic-Baroni ha superato il secondo turno degli Internazionali d'Italia grazie all'infortunio alla coscia che ha costretto Maria Sharapova al ritiro, ma, come fatto da Eugenie Bouchard, anche la tennista croata ha rilasciato parole al veleno nei confronti di Masha, rientrata dopo la squalifica per meldonium. Alla russa non è stata concessa la wild-card per poter partecipare al Roland Garros, e la Lucic-Baroni ha rincarato la dose.

" Ogni giocatrice che non è dopata è contro la Sharapova, e la cosa non mi sorprende. So come funziona il mondo reale. I soldi parlano da soli. Dovrebbero forse dare una wild-card anche a Lance Armstrong? Eppure, ha vinto dei Tour de France. C'è differenza? "

Senza Roland Garros, Maria Sharapova, attualmente numero 211 del ranking WTA, potrà puntare a Wimbledon come primo Slam post-squalifica.