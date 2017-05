Sara Errani "prosegue" a Parigi aspettando la Mladenovic

Prima di manovra, poi con le sue ormai celebri variazioni: scivolata al numero 91 del ranking WTA e qualificata da prima testa di serie, la finalista 2012 "si ridimensiona" battendo Misaki Doi al debutto nel main draw di Parigi con un set equilibrato fino al tie-break e un secondo parziale in discesa fra le lunghe pause e un medical time-out dell'avversaria giapponese.

In un match dove il servizio non può essere un fattore anzi (vi risparmiamo le statistiche...), Sara Errani s'è spostata bene da fondo campo e ha mostrato una buona reattività in risposta giocando le migliori in allungo: un buon segnale di ripresa dal suo calvario, anche se non sarà semplice per Sara tornare ai suoi fasti parigini... A partire da un probabile match di secondo turno contro Kiki Mladenovic che della Errani è già "eterna rivale" (quante sfide in doppio!) ed è appena entrata in top-ten.