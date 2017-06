Vondrousova, il futuro è già qui. Avanti Kasatkina e Radwanska

dall’inviato a PARIGI – Aveva sorpreso un po’ tutti con un cammino impressionante lungo il corso delle qualificazioni e al primo turno di questo torneo, con un totale di 8 game lasciati alle avversarie in 4 partite. Classe 1999, Marketa Vondrousova stava più che altro proseguendo il cammino iniziato lo scorso gennaio, quando da numero 420 del mondo aveva iniziato a scalare la classifica WTA a suon di successi: nessuna tennista ha vinto più partite di lei quest’anno. Ecco perché il match contro Daria Kasatkina, altra promessa del circuito femminile, aveva tutte le premesse giuste per attirare la nostra attenzione.

La Vondrousova alla fine si è dovuta arrendere 7-6, 6-4 alla tennista russa, ma state certi che di questa ragazza continuerete a sentirne parlare. Contro Kasatkina la ragazzina ceca ha fatto vedere tutto il suo repertorio, con un impressionante dritto mancino davvero splendido per fluidità d’impatto e velocità d’esecuzione. Kasatkina però su questa superficie è avversaria tosta e nonostante alla fine abbia solo due anni in più della ceca, vanta una maggior esperienza – oltre che chiaramente una miglior classifica. Esperienza che la russa ha utilizzato soprattutto nel tie-break del primo set, vero spartiacque della partita tra le due promesse dell’est. Una volta risolto quello Kasatkina ha sfruttato il break preso nel terzo game del secondo set, ma la partita è rimasta di altissima qualità fino alla fine, come dimostrano del resto anche i numeri e le statistiche delle due. La russa trova ora (presumibilmente) Simona Halep per un match da segnare davvero sul programma. Chi esce da lì può fare starda.

Radwanska e Svitolina, sofferenze ma successi

Entrambe sotto nel primo set, sia Radwanska che Svitolina – due accreditabili e accreditate nell’infinito lotto del successo finale – hanno risolto non senza difficoltà le pratiche van Uytvanck e Pironkova. Sul Lenglen la polacca si è imposta per 6-7, 6-2, 6-3 – mentre la vincitrice degli Internazionali d’Italia è passata col punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 dimostrando alla fine di poter rispettare il pronostico, ma allo stesso tempo di attestarsi su un livello tennistico tutt’altro che inattaccabile per un’avversaria in giornata.

Avanti anche la Cornet, che piazzata sul centrale dai sempre nazionalisti organizzatori ha fatto fuori 6-4, 6-1 la Strycova; mentre una piccola sorpresina c’è nell’uscita della croata Konjuh, spazzata via dalla polacca Linette per 6-0, 7-5.