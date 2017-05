Roland Garros: Halep in forte dubbio per una lesione al legamento della caviglia

È in forte dubbio la partecipazione di Simona Halep al prossimo Roland Garros, che scatterà domenica. La romena si trova già a Parigi ma è alle prese con una lesione al legamento della caviglia destra, infortunata nel corso della finale di Roma. Sul finire del primo set infatti, la numero 4 del mondo era stata sorpresa da un contropiede giocato da Elina Svitolina: la sua caviglia si era girata in malo modo procurandole una caduta e condizionandola non poco nel prosieguo della partita, poi persa. Halep ha postato alcune foto su Instagram, affermando che gli esami hanno rivelato una lesione al legamento e che addirittura al momento le possibilità di vederla in campo a Parigi sono del 50%, nonostante i netti miglioramenti rispetto a domenica scorsa. Questo il messaggio postato dalla giocatrice: “Sono arrivata presto a Parigi per alcuni trattamenti. La risonanza magnetica ha rivelato una lesione al legamento dopo la caduta di Roma. Tengo le dita incrociate per il Roland Garros e farò tutto il possibile per essere pronta. I dottori dicono che è un 50-50 al momento ma c’è stato un netto miglioramento rispetto a domenica. Grazie a tutti per il supporto delle scorse settimane. Rimaniamo positivi. Con affetto, Simona”.

