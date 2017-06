Murray zittisce Parigi che tifa Del Potro: ottavi di finale in 3 set

Andy Murray e Juan Martin Del Potro non si danno tregua perché anche stavolta, non ingannino i numeri, è stata una vera battaglia di due set con Murray in trincea contro l'artiglieria pesante del gigante di Tandil. Se però la semifinale di Coppa Davis a Glasgow ("casa Murray") l'aveva scritta Palito in cinque ore di tennis dei primati, stavolta lo scozzese ha alzato il suo Vallum Hadriani uscendo dalla fossa a colpi di mortaio (pallonetti) e bombe asfissianti (drop-shot) per sfinire il braccio armato di Del Potro.

Ecco perché, in sintesi, Del Potro ha comandato il primo set dal break del terzo game fino al maledetto decimo gioco: prima, durante e dopo quei set-point cancellati da Murray e un'ultima chance sprecata con un doppio fallo. Ecco perché nell'immagine di Palito piegato sulla rete a volto coperto, col fiatone a fine parziale, c'è il rimorso di chi ha perso un set fondamentale nell'economia della sua partita. Ecco perché l'argentino cede subito la battuta in apertura di secondo e rischia un pesantissimo score, poi però lascia andare il braccio e tira tutto riprendendosi, come Murray, il break nel decimo game.

Il Chatrier sembra la Bombonera, tutti tifano Palito e Murray gli inveisce contro, trasformando questa rabbia in altri due game feroci dalle corde del ring: lo scozzese vince anche il secondo set e dagli spalti non si muove una foglia. Adesso la resa è incondizionata perché Delpo è stremato e il cuore non gli basta, avvelanato sulla diagonale del rovescio. Lui che ha diviso con Federer la passione della vittoria e della sconfitta, e l’amore del suo vastissimo pubblico è di quelli che non sanno condizioni. Gigante cortese, prode romantico, statuto fondativo di una nobiltà di corda: stavolta niente miracoli, però Animo Palito.

É veloce Marin Cilic, che batte Feliciano Lopez 6-1, 6-3, 6-3 in appena un’ora e 47 di inizio programma sul Lenglen: il croato, testa di serie numero 7, entra nella seconda settimana del Roland Garros senza cedere set. Giocherà gli ottavi di finale contro Kevin Anderson che in una partita da elmetti, con 24 ace e 65 vincenti, batte Kyle Edmund 6-7 (6), 7-6 (4), 5-7, 6-1, 6-4 sfiorando le 4 ore di gioco. Tra Fernando Verdasco e Pablo Cuevas invece, si parte con 5 break consecutivi prima dell'onda spagnola: 6-2, 6-1, 6-3 e ottavi con il vincente del derby asiatico fra Kei Nishikori e Hyeon Chung.