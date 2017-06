Nadal è dappertutto: Rafa stritola Bautista Agut e vola ai quarti di Parigi

Ha ritrovato in fondo al suo armadietto di Parigi i sandali di mercurio. Rafa è dappertutto e colpisce bene da ogni zona del campo, partendo da un’inedità profondità del rovescio in diagonale fino a un top-spin che non è più un'arma di distruzione di massa, ma quanto basta per generare vincenti in doppia cifra.

"Posso servire meglio, posso spingere di più col dritto in certi momenti della partita, per il resto non ho niente di cui lamentarmi perché è tutto molto positivo": forse Nadal, intervistato dal nostro Alex Corretja a fine partita, sta ripensando a quel break iniziale (tra i suoi due) concesso a Roberto Bautista Agut prima di domarlo in meno di due ore... E pensare che il connazionale era il numero 17 di un torneo dove, in versione 2014, si (ri)comincia a chidersi se Rafa cederà un set sulla strada verso la Decima.

Video - Roland Garros 2017: splendida volée di Rafa Nadal! 00:59

Ci proverà l'uomo delle prime volte, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che dopo Dimitrov elimina anche Milos Raonic, ma stavolta ci è voluta una maratona di oltre 4 ore, 5 set e 7 match-point: finisce 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4, 8-6 mettendosi un'armatura contro i 25 ace e i 92 vincenti del gigante di Podgorica che del torneo era numero 5. A 26 anni l'exploit del tennista di Gijón, vincitore di Estoril e finalista a Rio, è da terraiolo pronto alla sfida estrema.

Video - Passante incredibile di Carreno Busta: le maratone si vincono così 00:27

I recuperi di terzo turno

Dopo essersi tremendamente complicato le cose ieri prima della sospensione per pioggia, Kei Nishikori vince il suo derby asiatico contro il giovane coreano Hyeon Chung: il seed #8 vince 7-5, 6-4, 6-7 (4), 0-6, 6-4. Nishikori affronterà agli ottavi Fernando Verdasco. Attenti a Khachanov! A ventunanni, il russo ha battuto Berdych in 3 set bissando, in due giorni e 4 parziali contro John Isner: 7-6 (1), 6-3, 6-7 (5), 7-6 (3) in tre ore esatte di gioco: domani cercherà l’impresa contro Andy Murray, ma intanto è prima volta agli ottavi di Parigi. L'avversario di Wawrinka sarà invece Monfils perché Gasquet, al suo 14esimo Roland Garros, non ce la fa: Gael passa con sconto parziale 7-6 (5), 5-7, 4-3.