Nadal, la centesima è facilissima: Carreno Busta si ritira, Rafa è già in semifinale

Rafael Nadal è il primo semifinalista del Roland Garros "con un giorno di ritardo e qualche ora di anticipo" perché il suo match era stato cancellato ieri, ma oggi è finito prestissimo: 51 minuti, un set dominato da Rafa con 5 break (6-2), un medical time-out chiesto da Carreno per un doloroso problema addominale, un secondo parziale appena iniziato.

Vince Nadal con un'altra mini-prova di strapotenza sullo scranno ritrovato di Parigi: inside out, inside in o incrociato stretto, da fondo campo, la migliore versione di Rafa è semplicemente ingiocabile. L'asterisco, perché tanto se non lo mettiamo noi lo farebbe lui, è quel doppio break subito con qualche problema a rimbalzo e un paio di insolite steccate, ma diciamo che le condizioni di gioco, qui a Parigi in poche ore, sono decisamente cambiate.

Ora la statistica dice 77/79 vittorie al Roland Garros e 100 successi su terra battuta fra Open di Francia, Coppa Davis e tutte quelle finali di Montecarlo, Madrid e Roma giocate tre su cinque. L'Operación Décima continua: il biennio medievale di Rafael Nadal è già dimenticato.