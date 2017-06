Nadal, la centesima è veloce: Basilashvili crolla in un'ora e mezza

Il Roland Garros perde la decima testa di serie e seguiranno polemiche per l’infortunio di David Goffin, andato a sbattere in scivolata contro i teloni usati per la copertura del campo. Sul 5-4 primo set, il belga esce zoppicante e il trauma alla caviglia destra potrebbe essere grave; il suo avversario, Horacio Zeballos, non esulta ma è il primo giocatore agli ottavi di Parigi: giocherà contro il vincente di Thiem-Jonson.

Video - Zeballos è un signore: porta fuori la borsa all'infortunato Goffin 01:03

Si ritira anche Guillermo Garcia-Lopez per un probabile dolore alla schiena o alla spalla, visti i 6 doppi falli dello spagnolo in appena 3 game di battuta: il seed #5 Milos Raonic passa in un set (6-1, 1-0) e affronterà agli ottavi Pablo Carreno-Busta che sembrava andato a lezione di tennis da Grigor Dimitrov - con il bulgaro in surplace fra dritti in corsa e drop-shot, volée dorsali e rovesci lungoriga - e invece, con un lunghissimo game di venti minuti, rovescia lo 0-4 del primo set vincendo in tre (7-5, 6-3, 6-4). Le prime volte dello spagnolo sono un successo contro una testa di serie così alta (11) e gli ottavi di finale di uno slam, mentre il Roland Garros certifica il fallimento della stagione rossa di Dimitrov con un terzo turno come miglior risultato nel Mille di Madrid.