Dubbi su Federer: si allena con le palline di Parigi, ma sul cemento

Roger Federer è a Dubai con il suo allenatore, Ivan Ljubicic. si sta allenando al caldo, ma chiaramente, come si può vedere dal tweet di Antoine Bellier (un giocatore professionista), non si allena sulla terra battuta.

A Dubai, infatti, c'è il cemento, quindi la preparazione non è ad hoc per il roland Garros. Tutto farebbe dunque pensare a una rinuncia, ma c'è un aspetto che fa ben sperare per i suoi tifosi: la rivelazione de L'Equipe di un paio di giorni fa.

Roger, secondo il quotidiano francese, si sarebbe infatti fatto spedire 36 tubi delle palline ufficiali del Roland Garros. A che gli servirebbero, se non per allenarsi in vista della sua presenza allo slam parigino?