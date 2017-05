Federer, mezza conferma per Parigi: "Sono iscritto, l'obiettivo è giocare il Roland Garros"

Non è una conferma, ma poco davvero ci manca. Roger Federer verso il Roland Garros 2017. E a dirlo non è qualche agente o addetto ai lavori, ma il diretto interessato. La semi-conferma arriva infatti direttamente dallo svizzero, che intervistato in esclusiva dai colleghi di Tennis Channel a margine dell’evento di beneficienza organizzato da Bill Gates a Seattle, è tornato a parlare della questione Parigi. Ed è stato piuttosto chiaro a rigurardo.

" Sono iscritto al Roland Garros e il mio obiettivo è giocarlo. Ho bisogno di rimanere affamato, sono quindi molto entusiasta del passaggio sulla terra battuta anche se non scenderò in campo per far contenti i tifosi, non voglio giocare soltanto per poter dire Hey, sono qui, volevate che io fossi qui, vediamo che succede. No voglio andare e voglio provare a fare qualcosa di importante: certo, Rafa è il favorito, quello che ha fatto a Montecarlo è pazzesco; Novak ha vinto lo scorso anno e anche lui sarà tra i favoriti… ma non si sa mai. Sì, sarà difficile, ma il mio obiettivo è essere a Parigi. "

Insomma, se non è una decisione definitiva, questa intervista sposta senza dubbio gli equilibri, mostrandoci un Federer carico e voglioso di esserci a Parigi. Una sorta di conferma dunque che a meno di straordinari sconvolgimenti – leggasi imprevisti di qualsiasi genere – dovrebbe consegnarci anche il numero 1 di Svizzera nella lista dei partecipanti al secondo slam della stagione per un ritorno che arriva a distanza dei quarti del 2015, quando Federer fu sconfitto dall’amico Wawrinka (poi vincitore del torneo in finale con Djokovic).

Un ritorno a due anni di distanza dunque, proprio in quella Parigi che lo scorso anno fu da Roger cancellata mettendo fine alla sua incredibile striscia di 65 partecipazioni slam consecutive.