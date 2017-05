No Sharapova a Parigi: più slancio inutile o segnale contro il doping?

Le critiche al Roland Garros per l’esclusione di Maria Sharapova arrivano dall’alto: «Non concordiamo sulle fondamenta della decisione della Federtennis francese. Ha rispettato lo stop imposto dal Tas. Non c’è alcun motivo per penalizzare qualsiasi giocatore oltre le sanzioni già previste», si legge in una nota a firma del Ceo della Wta, Steve Simon.

Chi invece avalla la scelta di Guy Forget, direttore del Roland Garros, è la veterana del circuito Mirjana Lucic-Baroni che scomoda paragoni come Lance Armstrong: «Ogni giocatrice non dopata è contro la Sharapova: non è sorprendente. Forse dovrebbero dare una wild card anche a Lance Armstrong? Lui ha vinto dei Tour de France: c’è differenza?».

La Lucic sgancia una bomba confezionata dagli urlacci di Genie Bouchard, che ha battuto MaSha da Madrid con furore, e rifinita sotto traccia dai like “sospetti” di Serena Williams (su Twitter). Così, in attesa di un segnale da un’altra rivale storica, e oggi bellissima mamma Vika Azarenka, facciamo certe considerazioni al di sopra delle parti. Il Roland Garros senza Maria Sharapova perde una due volte campionessa e tutta l’attenzione mediatica che ne deriva.

Chi poi sposa la parte della Wta, parte dal presupposto che c’è stata una squalifica sportiva (24 mesi ridotti a 15 per positività al meldonium in un test antidoping effettuato agli Australian Open 2016), che questa è stata regolarmente scontata e che la Sharapova, fra Stoccarda e Madrid, sta cercando di rifarsi una classifica e gioca a Roma grazie alla wild-card.

D’altro canto, pensare che il rifiuto del Roland Garros sia inconcepibile con gli inviti degli altri tornei è sbagliato. Perché le direzioni hanno questa autonomia; perché una wild-card sarebbe stata negata anche alla campionessa 2010 e finalista 2011 Francesca Schiavone (appena vinto il suo ottavo titolo in carriera a Bogotà, la Leonessa è entrata in lista a Parigi in extremis); perché dire no a Maria Sharapova è un gesto sì sommario ma altrettanto forte contro il doping. Sperando in un'ultima volta di necessità e (forse) virtù.