Federer rinuncia al Roland Garros: tutti i pro e i contro di una scelta che fa discutere

Non si può certo parlare di un fulmine a ciel sereno, ma la notizia del forfait di Roger Federer al Roland Garros 2017, a meno di due settimane dal suo inizio, resta un piccolo shock. Nonostante quegli allenamenti sul cemento di Dubai fossero più di un’indicazione a riguardo, la speranza del mondo del tennis al gran compelto – tifosi, organizzatori, stampa, bla bla bla – era quella di poter vedere lo svizzero continuare a dar battaglia al rivale di sempre, Rafa Nadal, sulla superficie che sta dando tante soddisfazioni al maiorchino in queste settimane.

Non sarà così. Federer ha infatti scelto di optare per l’opzione più prudente, dando retta – come da comunicato – alle indicazioni del suo fisico e del suo staff, aprendo quello che sarà un tema di discussione destinato ad accompagnarci fino a domenica 28 maggio, giorno d’inizio dello slam parigino.

Abbiamo deciso così di anticipare un tema inevitabile fin da subito, cercando di andare a capire tutti i pro e i contro della scelta dell’ultimo vincitore dell’Australian Open. Lo facciamo per punti.

Perché quella di Federer è una scelta corretta

La risposta è tutta nel comunicato trasmessa dal diretto interessato e dal punto di vista dell’analisi non fa una piega. La chiave del successo di Federer, in questo periodo di carriera, è e sarà senza ombra di dubbio la programmazione che privata quest’anno dell’intera parte di avvicinamento a Parigi, lasciava Federer con troppe incognite.

Incognite che lo svizzero non vuole correre dopo il gran rientro visto in Australia; e rischi che il suo team non ha evidentemente deciso di prendere. Dal punto di vista fisico, la terra rossa richiede più sforzi di qualsiasi altra superficie, ma è soprattutto dal punto di vista tecnico che arrivano le insidie maggiori. Federer (e il suo team) sanno che l’approccio iper aggressivo e gli anticipi presi sul cemento che sono valsi allo svizzero i successi di tutta questa prima parte di stagione sono tattiche teoricamente di difficile applicazione sul rosso, obbligando Roger a re-inventarsi dell’altro in un’ottica di difficile interpretazione e di assolute incognite, per giunta prima di un obiettivo concreto come può essere a questo punto Wimbledon 2017. Insomma, stando a tutto ciò che di senso c’è sulla carta e nelle parole, la scelta dello svizzero è senza dubbio la più saggia. Eppure...

Perché quella di Federer è una scelta sbagliata

...Eppure la condizione del cirucuito attuale ci lascia presagire che nonostante la preparazione nulla alla superficie, Federer avrebbe avuto buone chance di fare la sua bella figura. E il perché è presto trovato nella semi-pietosa condizione in cui verte il circuito ATP in questo 2017. Il numero 1 del mondo Andy Murray ha fin qui preso paga più o meno da tutti, così come l’ex dominatore del circuito Novak Djokovic, attualmente in una fase di assoluto down: tennistico, mentale, fisico.

Video - Il meglio del meglio di Roger Federer a Melbourne in 10 colpi da favola! 02:55

Il resto sono giocatori da cui un Federer in salute – come lo è questo – non parte mai battuto. Anche se si tratta della superficie allo svizzero meno congeniale; anche senza rodaggio nelle gambe. E’ questo il lato della scelta che più sorprende, ovvero il totale distacco di Roger e il suo team dalla realtà attuale che anima i primi posti del cirucuito ATP, dove un Nadal concreto e ritrovato – ma lontano 2/3 anni luce dal cannibale dei giorni migliori – sta dominando come mai aveva fatto, come dimostra il filotto Monte Carlo, Barcellona, Madrid (mai messo in fila prima in carriera dal maiorchino!). Un risultato non certo figlio di un tennis ingiocabile, bensì della mediocrità generale che un esperto Nadal sta spazzando via senza troppi problemi.

E quindi?

Non resta dunque che accettare naturalmente la scelta di Federer e dare appuntamento allo svizzero a Stoccarda, Halle e Wimbledon. Parigi – inevitabile dirlo – perde per il secondo anno consecutivo un po’ del suo fascino. Perché la sensazione di poter assistere a un nuovo Nadal-Federer, nella caccia alla Decima più importante del maiorchino, era un’idea che aveva stimolato davvero tutti. E che invece sposterà ora l’attenzione su una domanda di assai più complessa risposta: chi sarà l’avversario di Rafa al Roland Garros?