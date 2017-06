A Fognini il derby azzurro con Seppi: per Fabio è 3° turno contro Wawrinka

dall’inviato a PARIGI – Derby italiano non significa necessariamente uno spot per il tennis italiano. Tensione - tanta - ma anche lo stato di forma di un Andreas Seppi ben lontano dalla miglior condizione psicofisica vista in carriera. E così, del match che metteva in palio il pass per il terzo turno con Stan Wawrinka, si porta via solo il nome da scrivere in tabellone: quello di Fabio Fognini.

Poco altro da salvare sotto il cocente sole parigino del primo pomeriggio, dove Fognini e Seppi hanno messo in luce una partita tutto fuorché indimenticabile. Pochi i momenti degni di nota; tanti – anzi, tantissimi – gli errori da una parte e dall’altra.

L’ha spuntata Fognini giusto perché un Seppi così – abbondantemente sotto il 50% con la prima – non poteva andare da nessuna parte. Fabio si è mosso meglio, spinto con maggior convinzione e obbligato alla corsa un Andreas che anche dal punto di vista fisico ci è apparso oggi (così come nell'ultimo periodo) poco brillante.

La prestazione del ligure però è stata paradossalmente meno convincente di quel primo turno con Tifaoe, dove nel bene e nel male ha veramente fatto tutto Fabio. Oggi si è invece assistito a tanti passaggi a vuoto anche del ligure; momenti di black-out che hanno tenuto in partita Seppi più a lungo di quanto effettivamente meritasse il tennis dell’altoatesino: ovvero fino alla fine del secondo set.

Nel primo set Fognini ha perso il servizio due volte (ma è riuscito a brekkare Andreas in tre occasioni); nel secondo, sopra 3-0, si è fatto riprendere prima di chiudere con l’allungo nel dodicesimo gioco con il break a zero; nel terzo le cose sono andate leggermente meglio – probabilmente per via anche di una situazione più tranquilla e di un Andy con la testa alla doccia – e il servizio strappato a Seppi nel secondo gioco è bastato a Fognini per chiudere il 6-4, 7-5, 6-3, risultato finale dopo due ore e venti.

Andreas dunque torna a casa e Fognini diventa l’ultimo italiano in corsa al Roland Garros. Ora affronterà Stan Wawrinka in un match che potrebbe davvero essere lo spartiacque non solo del torneo, ma da un certo punto di vista della carriera. Dovesse riuscire nella complicatissima impresa, infatti, Fognini avrebbe a quel punto un tabellone ampiamente alla portata fino alla semifinale. Vietato però, con Fabio, fare questo tipo di discorsi. Anche perché – e questo è certo – per provare a impensierire lo svizzero servirà ben altra prestazione rispetto al Fognini visto sia con Tiafoe che oggi con Seppi. In bocca al lupo.