Bentornata Kvitova, una fonte d'ispirazione

In un momento in cui il tennis femminile sta vivendo un passaggio a vuoto, tra l'assenza di Serena Williams, il rientro faticoso di Maria Sharapova e la condizione non brillante della numero 1 del mondo Angelique Kerber, il movimento aveva bisogno di una bella immagine da offrire e il Roland Garros gliela serve su un piatto d'argento.

Il primo match assoluto sul Philippe Chatrier, infatti, viene disputato da Petra Kvitova: la ceca rientrava alle competizioni dopo un lungo stop dovuto a un intervento chirurgico: era stata aggredita in casa propria da un rapinatore armato di coltello, che la ferì alla mano sinistra (lei è mancina), costringendola a sottoporsi a una delicata operazione di ricostruzione a tendini e legamenti.

dopo qualche timido annuncio di miglioramenti sui propri profili social, la ceca ha sciolto finalmente il dubbio all'inizio della settimana, rivelando che sarebbe partita per Parigi, anche se ancora non sapeva se sarebbe stata in grado di giocare oppure no.

Ebbene, almeno per questa prima fase del torneo, ha dimostrato di essere in grado eccome: ha vinto il suo primo incontro con la statunitense Julia Boserup col punteggio di 6-3 6-2. Una vittoria netta, fatta anche di qualche problema al servizio in realtà, ma nel complesso costruita con un buon gioco.

E a fine incontro, nell'intervista fattale dall'amica Marion Bartoli, Petra rivela alcuni retroscena.

Mi ci voleva coraggio per provare a venire qui. Sono contenta di come ho giocato, anche se ci sono delle cose da migliorare. Purtroppo, però, non ho avuto molto tempo per allenarmi, ma sono davvero felice di esserci.

E la Bartoli chiude l'intervista con una frase che in realtà rappresenta il pensiero di tutti: "Sei una fonte d'ispirazione".