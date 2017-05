Bolelli gioca alla pari per un set, poi Thiem lo travolge

Si può anche sorridere dopo una sconfitta e Simone Bolelli lo sa perfettamente. Dopo un anno di stop e l’operazione al ginocchio sinistro, ha cominciato il torneo dalle qualificazioni e ha vinto il primo turno contro Mahut. Era da tempo che non viveva un torneo così importante il tennista emiliano che può ritenersi soddisfatto per aver fatto match alla pari contro Dominic Thiem almeno per un set. Il semifinalista della scorsa edizione ottiene così il 31esimo successo dell'anno.

Thiem, testa di serie numero 6, si ritrova sotto di un break e viene punito dal lungolinea di rovescio di Bolelli che resta sempre una prelibatezza per palati fini. L’austriaco rimonta e alla fine chiude 7-5, ma sulla diagonale del rovescio i due contendenti regalano perle ed emozioni ai nostalgici di questo fondamentale a una mano.

Bolelli alla lunga cede, perde fiducia e aggressività e la pesantezza di palla di Thiem, che gioca sempre in spinta, lo sovrasta negli scambi lunghi. L’azzurro chiama anche il fisioterapista per un problema muscolare alla coscia sinistra e perde per 7-5, 6-1, 6-3 in due ore e 22 minuti. La buona notizia è che a Parigi partiva dalla posizione numero 470 del ranking mondiale e grazie a questo torneo guadagnerà circa 140 posizioni e 70mila euro. La cosa più importante, però, è aver riassaporato l’atmosfera dei grandi palcoscenici. La seconda carriera di Simone Bolelli deve proseguire partendo da giornate come queste.