C'era una volta Djokovic: Thiem spazza via il campione uscente, è in semifinale

dall’inviato a PARIGI – C’era una volta Novak Djokovic. O molto più semplicemente c'è quel che resta di Novak Djokovic. Ovvero poco, molto poco.

Un anno esatto fa, qui al Roland Garros, il serbo spazzava via in semifinale la minaccia Dominic Thiem e si imponeva successivamente nella finale contro Andy Murray, mettendo fine al tanto atteso career slam ma evidentemente iniziando, nell’esatto momento in cui disegnava quel cuore sul centrale, il rapidissimo inizio del suo declino.

Video - Scivolone di Djokovic nel secondo set: è l'inizio della fine 01:06

Nei 365 giorni successivi a quel trionfo infatti di Djokovic si è scoperto un lato che prima nessuno aveva mai conosciuto; un aspetto terribilmente umano di quel robot che nei suoi giorni migliori aveva spazzato via tutti, Federer e Nadal compresi. Oggi, sul Lenglen, contro Thiem, si è visto sostanzialmente solo e soltanto il lato più terreno del serbo, quello di una divinità incapace di trovare la verve dei giorni migliori e autore di una partita incredibilmente umana per quelli che erano sempre stati i suoi standard di supereroe.

L’ha presto capito Dominic Thiem, che dopo un set e mezzo anche per lui discretamente sotto tono, ha intuito che oggi poteva essere la giornata giusta per prendersi la rivincita di quanto accaduto qui un anno fa o a Roma poche settimane fa, quando il serbo illuse tanti sguardi superficiali di essere tornato quello di una volta, salvo poi riportare tutti sulla terra qualche giorno dopo nella finale persa con Zverev. A Thiem è bastato mantenere la calma, tenere la profondità, rimanere nello scambio e alzare un po’ il rendimento al servizio. E dopo lo scorbutico tie-break preso per 7 punti a 5 (con i due tennisti incapaci di tenere al servizio fino al 3-3, specchio perfetto di un primo set fatto più di errori che di vincenti), è stata tutta in discesa.

Video - Thiem, rovescio esplosivo: Djokovic non ci prova nemmeno 00:36

Djokovic è infatti praticamente subito uscito dalla partita, lasciando il break nel secondo game e permettendo a Thiem di fare partita di testa. L’austriaco, colta l’evidente difficoltà del serbo di trovare un po’ di profondità nel suo tennis, ha a quel punto spinto quando ne aveva l’opportunità e servito decisamente meglio, sfruttando ogni chance a disposizione e chiudendo senza troppi patemi un secondo set dove alla fine ha concesso solo una palla del controbreak.

Poi il buio per Nole, il nero più totale. Con un parziale di 14 punti a 1 Thiem dove l’emblematico quindici messo a referto dal serbo è stato un doppio fallo dell’austriaco. In 20 minuti per Djokovic è stata così doccia e addio a un torneo quanto mai emblematico per la sua carriera: punto di spicco massimo di un traguardo atteso una vita, ma al tempo stesso inizio di un declino inaspettato per verticalità della sua discesa. Da lunedì, infatti, Djokovic avrà in classifica ATP il totale di 5805 punti: il suo bottino più basso dal giugno 2007; un'era tennistica fa. Alzi la mano chi un solo anno fa avrebbe pensato che tutto questo fosse possibile.