Chapeau Mladenovic, Parigi è ai suoi piedi: saluta la campionessa Muguruza

Ha tutti i crismi del colpo di stato, è in atto una rivoluzione a Parigi e a detronizzare la regina è una francese di origine serba: Kristina, pardon “Kiki”, Mladenovic. Il Suzanne-Lenglen è una bolgia allo scoccare dell’ora e 59 minuti, tempo necessario a provocare la resa di Garbine Muguruza. Un set non giocato dalla campionessa francese vola via in 27 minuti e la numero 14 del mondo si carica tra un punto e l’altro al grido di Forza”. L’aggressività della padrona di casa mette in crisi la spagnola di origini venezuelane, lenta e imballata, che si risveglia nel secondo parziale.

La numero 5 del ranking Wta trova finalmente le contromisure grazie al rovescio lungolinea: dall’altra parte Kiki è una macchina da tennis quando può sfoderare il dritto con i piedi dentro al campo, ma viene tradita dal servizio: alla fine del match i suoi doppi falli saranno 16, un’enormità.

" Sono abituata a giocare sul Lenglen, sono felice di aver vinto una partita simile contro la campionessa uscente. Non è facile per una francese giocare qui, ci sono molte aspettative da parte degli appassionati. Vincere senza il servizio è stata una gran cosa "

Il terzo set, però, è quello del coup de theatre, dove uno stadio intera spinge la sua giocatrice all’impresa. La Muguruza a rete ha un rendimento disastroso mentre alla Mladenovic basta una buona difesa per venire a capo della partita per il 6-1, 3-6, 6-3 finale. Kiki Mladenovic si prende così il suo primo quarto di finale al Roland Garros, il secondo in carriera ma conquista soprattutto il diritto di credere in qualcosa di grande.