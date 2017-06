Del Potro: "Almagro? Gli ho detto di stare calmo, di pensare alla famiglia e al suo bambino”

Ha commosso tutti Nicolas Almagro, che al match del ritiro dopo l’infortunio al ginocchio sinistro è crollato sulla terra di Parigi in un pianto a dirotto, inconsolabile. Juan Martin Del Potro, suo avversario, ha cercato di supportarlo e l’immagine rimarrà un forte ricordo di queste due settimane. Va detto che l'Argentina sa cosa vuol dire soffrire. “E' una situazione triste. Spero possa tornare presto. E’ un grande giocatore, ci piace averlo sul circuito. Non è stato facile per me. Quando si ha un amico dall'altra parte della rete che piange, che è infortunato... è stato davvero un brutto momento, gli auguro il meglio”.

" Se c'è qualcuno che capisce le ferite, sono io "

Sincere le parole che Del Potro ha detto al collega per consolarlo: “Ho cercato di trovare le parole giuste. Gli ho detto di stare calmo, di pensare alla sua famiglia e al suo bambino. Se c'è qualcuno che capisce le ferite, sono io. Ma la vita è così e capita di subire infortuni”, ha detto l’argentino che di infortuni e di momenti difficili in carriera ne ha passati parecchi e ha saputo mettersi nei panni dell’avversario.