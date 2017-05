Del Potro e Kyrgios, esordi in carrozza

Seguono aggiornamenti...

Nick KYRGIOS b. Philipp KOHLSCHREIBER 6-3, 7-6, 6-3

da PARIGI – Buona, anzi, buonissima la prima per Nick Kyrgios. Atteso da uno dei primi turni più insidiosi di questo torneo, il tennista australiano ha dominato la pratica Philipp Kohlschreiber con l’esperienza dei grandi, imponendosi sia a livello tennistico – e fin qui non era una notizia – che a livello mentale. Il tedesco infatti ci ha provato, è rimasto lì e ha sempre venduto cara la pelle, ma Kyrgios – ad accezzione di una piccola polemica col giudice di sedia per un segno non rilevato – non ha mai dato cenni di cedimento a livello mentale. Anzi. Oggi, per i suoi standard, è stato assolutamente impeccabile. Coach Hewitt, seduto praticamente a fianco a noi, si è limitato da un paio di complimenti e qualche let’s go. Nulla di più per un Kyrgios che si è fatto bastare un paio di break per set – nel sesto gioco di primo e terzo set – e un tie-break in cui un pizzico di fortuna è stata dalla sua, con una riga a portar via la pallina dalla racchetta di Kohlschreiber e un successivo nastro-fuori a dire di no a un rovescio del tedesco. Poi, praticamente, il nulla. Kyrgios è stato infatti eccellente soprattutto al servizio, concedendo reali chance praticamente solo nel primo game del terzo set, quando recuperando le uniche palle break concesse ha messo all’angolo il suo avversario. Un Kohlschreiber di contro molto in difficoltà in risposta e decisamente troppo lontano dalla linea di fondo. Insomma, insidia davvero domata alla grande da Kyrgios e secondo turno contro uno tra Anderson o Jaziri. Se continuerà su questo livello di concentrazione (impossibile da prevedere), potrebbe davvero essere un’insidia vera per tutti da questo lato di tabellone (Simone Eterno).

Juan Martin DEL POTRO b. Guido PELLA 6-2, 6-1, 6-4

Sono passati cinque lunghi anni dall’ultima apparizione di Juan Martin Del Potro al Roland Garros. Era il 2012 e il gigante di Tandil non poteva scegliere modo migliore per ripresentarsi sul palcoscenico dello Slam parigino. Il derby argentino contro Guido Pella è un monologo contraddistinto da determinazione, fame e badilate di dritto, ingredienti tutti di marca Palito. Il connazionale non è mai stato in grado di impensierirlo, travolto da un ritmo insostenibile impostogli dall’avversario. Dopo due set di supremazia assoluta, DelPo ha atteso il nono gioco del terzo per sferrare il break della sentenza: 6-2, 6-1, 6-4 il finale, non resta che scoprire se sarà Almagro o Baghdatis a sfidarlo al secondo turno.