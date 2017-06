Djokovic medita di prendersi una pausa: "Devo capire quale sia il meglio per me"

Novak Djokovic ormai è l'ombra di se stesso. Da quando ha vinto il Roland Garros del 2016, il suo anziché diventare un crescendo verso la conquista di un possibile Grande Slam (dopo aver centrato il career slam), si è trasformato in un calando verso una condizione fisica peggiore, un'involuzione tecnica e uno stato di forza mentale più precario che mai. Praticamente questa versione 2.0 è un brutto downgrade rispetto a quella di soltanto un anno fa.

Un Djokovic trasformato nella sua brutta copia

Anche lui lo sa e la piena consapevolezza arriva dopo la pesante sconfitta patita contro Dominic Thiem ai quarti di finale del Roland Garros. Già il malessere era nell'aria da qualche tempo. In origine si vociferava di problemi familiari con la moglie Jelena, poi di guai di altra natura, tra cui il calo motivazionale, i problemi alimentari e una generale inefficacia nella metodologia di allenamento. Con la moglie i malumori sembrano risolti, visto che lei è in attesa del secondo figlio, i problemi alimentari si stanno affrontando con la reintroduzione di alcuni cibi che Nole aveva eliminato dalla propria dieta, mentre per la questione degli allenamenti, come tutti sappiamo, la via intrapresa è stata quella di abbandonare il vecchio team che aveva portato Djokovic a essere un implacabile numero 1 del mondo, per tentare la sorte con Andre Agassi, per quanto tempo ancora non si sa. Ma tutto questo, per ora, non ha sortito gli esiti sperati e Nole, a quanto pare, è arrivato a un bivio.

Video - Intervista a Dominic Thiem: "Battere così Djokovic è un sogno" 02:19

"Devo capire che cosa sia meglio per me"

E a questo punto, in conferenza stampa: il serbo non si sente più di negare l'evidenza e racconta che cosa gli sta passando per la testa: si parla anche di prendersi un periodo di pausa.

" Credetemi, ho pensato molto a tante cose, soprattutto negli ultimi mesi. Sto solo cercando di capire quale sia la cosa migliore per me adesso. Ovviamente ci sono stati molti cambiamenti ultimamente, a proposito del mio staff e anche di altro. Sono entusiasta di lavorare con Andre (Agassi ndr). Allo stesso tempo, ho una responsabilità verso il gioco stesso e verso gli altri, perciò adesso vediamo. Non è una decisione facile da prendere e devo vedere come mi sentirò dopo il Roland Garros. Poi deciderò quale sarà il prossimo passo da fare. "

Nel frattempo, per la prima volta dal 2011 Djokovic abbandonerà la top 2 del ranking ATP: senza poter difendere i 2000 punti conquistati lo scorso anno, subirà un inevitabile crollo in classifica a partire dal prossimo lunedì.