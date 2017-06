Djokovic non convince, ma è agli ottavi: Schwartzman battuto solo al 5° set

L’ultima immagine del match è Novak Djokovic che fa i complimenti a Diego Schwartzman, un gesto spontaneo quasi da fratello maggiore. Il campione uscente la spunta solo in tre ore e 18 minuti e al termine di cinque set contro il terraiolo argentino, giunto al suo miglior risultato nel torneo grazie al terzo turno ottenuto quest’anno.

Il serbo si ritrova imbrigliato nella ragnatela del numero 41 del mondo, abile a tenere lo scambio da fondo e a non sbagliare mai per primo in condizioni di gioco lente. Nole non alza il ritmo e spreca un vantaggio di 4-1 nel primo parziale perdendolo 7-5 in 55 minuti. In particolare, il punto che regala l’ultima palla-set al 24enne è un rovescio lungolinea da applausi. Il secondo set finisce nelle mani del numero 2 del ranking Atp che centra l’allungo nell’ottavo, estenuante, game.

El Peque (soprannome di Schwartzman che è il più basso giocatore tra i top 100 essendo alto appena 170 centimetri) da lottatore quale è vende cara la pelle e vede lo spiraglio sul 4-3 del terzo set: il serbo non ha profondità nei colpi e si consegna al 6-3 dell’avversario che annulla quattro palle del contro-break. La forza e il coraggio dell’argentino si esauriscono, però, in un game perso da 40-0 e sul 2-0 d’inizio quarto set finisce la sfida.

Djokovic con l’esperienza del campione navigato sfrutta l’abbassamento di tensione, gioca con attenzione e aspetta solo il momento per sferrare la zampata decisiva: il 6-1, 6-1 della sentenza si spiega, infatti, con un crollo fisico di Schwartzman che perde spinta e convinzione. Matura in questo modo la 58esima vittoria al Roland Garros del detentore del trofeo che dagli ottavi in poi, però, dovrà far scattare la scintilla: il suo nervosismo (tra racchette lanciate e warning subiti) unito a un linguaggio del corpo arrendevole sono segnali preoccupanti, anche perché dal suo lato di tabellone c’è un Rafa Nadal in formato schiacciasassi.