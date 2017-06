Facciamo i conti: Roland Garros, record di 2,1 milioni di euro per il vincitore

Fino allo scorso anno era paradossalmente lo Slam con il montepremi più basso: 32 milioni di euro. Quest'anno gli organizzatori sono saliti a 36 milioni di euro di montepremi generale, sullo stesso livello degli Australian Open e Wimbledon, ancora inferiore agli US Open, che superano i 40 milioni di euro. La suddivisione dei premi è identica sia per il maschile che per il femminile, dal primo turno alla finale. Il campione finale riceverà la bellezza di 2,1 milioni di euro e di 2000 punti nel ranking. Il finalista dovrà “accontentarsi” di poco meno della metà: 1 milione di euro. In entrambi i casi siamo sotto il premio per il vincitore di Wimbledon (2,4 milioni), Australian Open (2,6), US Open (3,2).

L'elenco dei premi 2017: uguale maschile e femminile

Montepremi 2017 36 milioni Vincitore 2,1 milioni Finalista 1 milione Semifinalista 530.000 Quarti di finale 340.000 Ottavi di finale 200.000

Una cifra record: nel 2007 c'era 1 milione per chi trionfava

Tra il 2005 e il 2008 chi vinceva l'Open di Francia si intascava un milione di euro netto. Il primo aumento è arrivato nel 2010: 1,12 milioni. Nel 2013 si è saliti a 1,5 milioni, mentre nel 2016 (ultima edizione) la cifra era tonda: 2 milioni di euro. Nel 2017, come detto, un altro piccolo scatto in avanti: 2,1 milioni di euro. Scatto che, in realtà, ha ovviamente contagiato tutti i premi per le varie fasi del torneo: il finalista sconfitto guadagnerà 1 milione di euro, i semifinalisti porteranno a casa 530.000 euro, chi si è fermato ai quarti 340.000 euro. Gli ottavi di finale hanno garantito 200.000 euro, mentre per il terzo turno ce ne erano 118.000.

Gli incassi di Nadal al Roland Garros (in euro)

2005 1.000.000 2006 1.000.000 2007 1.000.000 2008 1.000.000 2009 68.000 2010 1.120.000 2011 1.200.000 2012 1.250.000 2013 1.500.000 2014 1.650.000 2015 250.000 2016 102.000

Nadal: 11 milioni di euro a Parigi, può superare i 13

Domani inizieranno le semifinali maschili e Rafael Nadal proverà a sbarazzarsi del talentuosissimo Thiem per raggiungere la sua decima finale a Parigi. Considerando che le precedenti nove le ha vinte, il maiorchino continua ad essere il favorito principale per la vittoria del titolo francese. Dal 2005 ad oggi, nelle sue 12 partecipazioni al Roland Garros, ha guadagnato ben 11 milioni di euro. Cifra che supererà i 12 milioni se perderà la finale e che invece si assesterà poco sopra i 13 milioni se firmerà la "decima" impresa. Lo spagnolo rimane il tennista che ha incassato più denaro nella storia dell'Open di Francia.