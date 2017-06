Fognini resta a galla per un set, poi viene spazzato via: Wawrinka agli ottavi

Seguono aggiornamenti...

Un set che spiega una carriera, l’ultima puntata di un romanzo che purtroppo presenta un finale da sempre scontato. Fabio Fognini ci fa emozionare, gioca un primo set sublime ma poi lo perde tra mille rimpianti e non riesce più a rialzarsi, sconfitto da un signor avversario come Stan Wawrinka, la testa di serie numero 3 del Roland Garros.

Il tennista di Arma di Taggia conquista un break nel quinto gioco intuendo per ben due volte la direzione degli attacchi dell’elvetico prima di sfoderare una “parata” a rete per il 3-2. Il campione del 2015 vacilla perché il numero 29 del mondo lo fa giocare di fretta e gli impedisce di ragionare. Il primo spiraglio, nonostante un primo set-point, viene chiuso dal 5-5 del contro-break ma Fabio incanta lo svizzero di Losanna con un undicesimo game di rara bellezza in risposta. Il dodicesimo gioco è il crocevia di un terzo turno da brividi o in senso lato, se preferite, le sliding doors di una carriera: ci sono 5 palle del 6-6 annullate, ma soprattuto altri tre set-point per Fabio, il secondo dei quali figlio di un dritto inside-out da intenditori. Alla sesta occasione, Stan The Man si guadagna il tie-break e di fatto finisce la sfida.