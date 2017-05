Francesca Schiavone: ultimo (?) tango a Parigi, una storia d'amore col tennis e il Roland Garros

“Sono 5 giorni che non gioco e sto impazzendo”. E siamo ancora qui, aggrappati a qualcosa che proviamo a raccontare, ma evidentemente proprio non riusciamo a capire. Francesca Schiavone si esprimeva così qualche giorno fa a Roma, raccontando le sue sensazioni a margine di un evento con uno sponsor e dribblando, per l’infinitesima volta, quella domanda lì, quel “Quali sono le tue aspettative per il tuo ultimo Parigi?”

Ultimo... Ultimo sulla carta. Perché Francesca qualche settimana fa in un’intervista rilasciata alla collega Courtney Nguyen era stata piuttosto chiara a riguardo:

" A 36 anni non si è vecchi. No! Potresti dire a tutti di stare zitti e di non rompermi le palle perché ho due palle così, piene di me***. 'Ma ne hai 36'. E tu ne hai 50! Voglio andare sull'Everest e scalare l'Everest. Qual è il problema? Credono che sia finita per via dell'età. Ho visto atlete gareggiare fino a 40 o 42 anni e vincere medaglie d'oro. Roger ha 36 anni e nessuno continua a dire 'oh, ne ha 36'. Nemmeno a Serena che ne ha 36 o Venus che ne ha 37 dicono di smettere, perché sono delle top player. Se voglio giocare e sono 100 al mondo, qual è il problema? Vuoi divertirti? Vienimi a vedere. Se non vuoi divertirti, vai a vedere le ventenni. "

Ci divertiremo allora in quel Roland Garros che Francesca tanto ama e che quest’anno più che mai si è conquistata lottando, sudando, volendolo. Un risultato arrivato “sul campo” – come va di moda dire ultimamente –, dribblando polemiche, inviti, mancati inviti, mancanze di rispetto e levando d’impaccio anche gli organizzatori di Parigi, che non sapremo mai qualche scelta avrebbero fatto con una Schiavone fuori dal tabellone, ma che più di qualcuno vocifera l’avrebbero ignorata, sulla scia di quanto successo a Roma.

Francesca Schiavone, trionfatrice al Roland Garros nel 2010Eurosport

La Schiavone si è invece qualificata – e questa è notizia risaputa – all’ultima settimana buona per far classifica, con un successo dall’altra parte del mondo – Bogotà – seguito la settimana dopo dalla finale di Rabat. Una striscia di 9 vittorie consecutive (seppur contro avversarie la cui media classifica recitava 103 al mondo) che la Leonessa non era mai riuscita a mettere in fila in carriera; non male per una quasi 37enne invitata ad entrambi i tornei grazie a una wild card.

Un risultato figlio di voglia e talento, dentro una disciplina profondamente mutata e che permette a tutti i “non allineati” di poter produrre exploit, di fermare ad esempio – una certa Roberta Vinci vi dice qualcosa? – giocatrici lanciate verso il Grande Slam a suon di slice, variazioni e discese a rete. Il tennis contemporaneo femminile è infatti ancor più mono-pensiero del maschile, una sorta di processo standardizzato reduce dalle pesanti influenze dell’Europa dell’Est, dove le ragazzone dalla gambe lunghe sfruttano la genetica di un territorio che sulle altezze non è mai solito lesinare centimetri in fase di sviluppo; plus mica da ridere per servire forte e sparare a tutta da dietro la linea di fondo. Più velocità e più forza sì; ma per un “appiattimento culturale” della disciplina – passateci il termine – che ha portato al prodotto odierno su cui la stessa Schiavone può permettersi la battuta “Vuoi divertiti? Vieni a vedere me. Non vuoi divertirti? Vai a vedere le ventenni”. E magari poter sorprendere tante delle standardizzate.

Nel mentre, il tennis italiano che (comprensibilmente) si fermava alle logiche del marketing ma (scandalosamente) si dimenticava quale effetto avrebbero avuto sulla Schiavone (3 wild card disponibili, di cui una a Sharapova, una a Errani e una alla vincitrice delle pre-qualificazioni… traduzione Francesca out dalla lista) alla fine porrà le sue speranze proprio sulla prima vincitrice slam femminile della storia del gioco italiano; in un movimento che dalla sua più grande epoca di talenti visti sul proprio suolo, ha prodotto in termini di continuità e ricambio la non invidiabile cifra zero. Il vuoto. Nulla. Nisba, come si dice qui a Milano.

Toccherà affidarsi dunque ancora una volta a Francesca e alla sua testardaggine, al suo essere filosofica dentro e fuori dal campo, al suo coraggio di mandare a quel paese carte d’identità e noi cronisti che continuiamo ad evidenziarne le date; stupidi numeri il cui significato è nullo davanti alla voglia ma soprattutto all’amore per la disciplina. L’unico concetto che imperterrito continua a muovere il mondo e che in due settimane può farti scalare 68 posizioni in classifica, così come porti da assoluta incognita in un tabellone il cui risultato – e non è retorica – non avrà assolutamente alcun senso: che sia ko al primo turno o finale, Francesca Schiavone ha già vinto. E sarà bene, una volta e definitivamente, provare a capirlo.