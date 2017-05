Giorgi in giornata no: passa la Dodin, Italia femminile a secco

dall’inviato a PARIGI – Una partita di rara ‘piattezza’ e scarso contenuto tecnico. Si sono “picchiate” per un po’ dal fondo, certo, poi però la differenza l’ha fatta una Dodin senza dubbio capace di tenere in campo più palline rispetto alla sua avversaria e certamente più incisiva al servizio.

Inizia e finisce così l’avventura di Camila Giorgi in questo Roland Garros, con una partita di scarso, scarsissimo contenuto e un ko al primo turno arrivato in poco più di un’oretta. Aveva dovuto attendere quasi 4 ore la Giorgi prima che Halys e Trungelliti finissero la loro battagliona sul campo 1. Entrate dunque nel tardissimo pomeriggio, il peggior caldo parigino aveva dato una tregua, anche se i 35 gradi del termometro ufficiale non lasciavano alle giocatrici il quadro ideale delle miglior condizioni metereologiche per sviluppare la disciplina.

Di fatto, poi, questo poco comunque è contato. Il tennis ‘roulette’ di Giorgi e Dodin si è infatti sviluppato nel giro dei tre/quattro scambi, con entrambe pronte a sparare a tutta. In questa trama tattica davvero poco altro da aggiungere, se non appunto una Dodin meno fallosa e più efficiente con la prima di servizio.

La tennista francese, classe ’96, ha leggermente tremato solo quando i giochi sembravano ormai fatti, ovvero sul 6-2, 4-0. Lì la Giorgi ha tirato un paio di gran vincenti ed è arrivata fino a 4-3 Dodin e 40-40; la francese ha però spinto a tutta e chiuso definitivamente i giochi.

Insomma, poco da fare per il tennis azzurro femminile che a questo punto rimane nelle sole mani della 36enne Francesca Schiavone e di Sara Errani. Domani alle 11:00, sul centrale, contro la campionessa uscente Garbine Muguruza, la mission impossible (o quasi) di Francescsa; terzo match sul campo 3 invece - e ben più abbordabile - per Sara contro la giapponese Doi.