Halep a tutta birra: spazzata via la Suarez Navarro, è ai quarti di finale

dall’inviato a PARIGI – Simona Halep sa che potrebbe essere la volta e buona e viaggia speditissima ai quarti di finale del Roland Garros. E’ una prestazione da solo applausi quella messa in scena dalla testa di serie numero 3 di questo torneo, che prosegue spedita il suo cammino parigino e lo fa con una partita parecchio convincente sotto moltissimi aspetti.

Un percorso dove la Halep non ha fin qui perso nemmeno un set e che è stato coronato, oggi, dalla prestazione contro Carla Suarez Navarro. La tennista spagnola è stata infatti spazzata via con un perentorio 6-1, 6-1 in un’ora che non ha lasciato grande margine di discussione.

Per quanto infatti l’iberica non fosse neanche partita male, si è intuito fin da subito come contro un’avversaria così solida e quadrata dal fondo alla fine la Suarez Navarro non avesse le armi per fare il punto. Halep infatti si è dimostrata solidissima anche dal punto di vista fisico, mettendo definitivamente la parola fine a tutti i discorsi riguardanti i disordini alla caviglia che preoccupavano alla vigilia.

La Halep era già 5-0 dopo 19 minuti, e nemmeno il tentativo di reazione d’orgoglio di CSN a inizio secondo set – a cui sono seguite delle lacrime di frustrazione – ha scalfito le sicurezze della numero 3 del tabellone. Il doppio 6-1 si è così materializzato sotto il sole di una Parigi che pare sorridere alla romena.

La Martic si squaglia sul più bello: Svitolina per il remake di Roma

E ad affrontare le Halp nei quarti sarà proprio Elina Svitolina per il remake della finale degli ultimi Internazionali d’Italia. L’ucraina è sopravvissuta a Petra Martic, autrice di un grande torneo – dopo i lunghi, lunghissimi infortuni che ne avevano caratterizzato la carriera – e oggi a un passo dal colpaccio.

La tennista croata è infatti rimasta a lunghissimo in partita, prendendosi il primo set ma soprattutto portandosi 5-2 nel terzo. Sul più bello però il clamoroso crollo, con 5 game a zero a favore della tennista ucraina, capace di vincere 12 degli ultimi 15 punti e di chiudere dopo 2 ore e 6 minuti di battaglia per 4-6, 6-3, 7-5. Insomma, Svitolina che riesce a “sfangarla” ma di fronte a una Halep che come detto pare rigenerata dal punto di vista fisico (a Roma fu determinante l’infortunio alla caviglia della romena) dovrà alzare un po’ il livello del gioco visto oggi se vorrà provare a rifare lo scherzetto.