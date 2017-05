Il tabellone maschile ai raggi X: Nadal e Djokovic dalla stessa parte, possibile derby Fognini-Seppi

E’ stato sorteggiato il tabellone maschile del Roland Garros 2017 e come già accaduto, sia a Madrid che a Roma, anche a Parigi Novak Djokovic e Rafa Nadal sono stati inseriti nella stessa parte (quella bassa) e potrebbero incrociarsi in semifinale. Lo spagnolo è il grande favorito per la vittoria finale e per la conquista del suo decimo Roland Garros e si può ritenere fortunato dal sorteggio di ieri, perchè è stato inserito in una porzione di tabellone dove ci sono veramente pochi ostacoli almeno verso i quarti di finale. Probabilmente il match più complicato è proprio quello all’esordio con il francese Benoit Paire, genio e sregolatezza con la racchetta. Al terzo turno ci potrebbe essere un altro francese, Gilles Simon e poi successivamente un ottavo con il connazionale Roberto Bautista Agut o l’americano Jack Sock. Anche nei quarti possibile sfida con Milos Raonic o Grigor Dimitrov, due giocatori che comunque sulla terra riescono ad essere molto meno efficaci.

Più insidioso, soprattutto per l’eventuale quarto di finale, il cammino di Novak Djokovic, al suo primo torneo con Andre Agassi come coach. Esordio con lo spagnolo Marcel Granolers e probabilmente il primo vero ostacolo è agli ottavi di finale, dove il serbo potrebbe incrociare uno tra Lucas Pouille e Albert Ramos-Vinolas. Sicuramente il match dei quarti si presenta complicato per Nole, che si troverà di fronte con molta probabilità uno tra Dominic Thiem e David Goffin. L’austriaco, però, semifinalista a Roma, avrà un primo turno complicato contro l’australiano Bernard Tomic.

Nella parte alta c’è ovviamente Andy Murray ed il numero uno del mondo farà il suo esordio con il russo Andrey Kuznetsov in un match che lo scozzese non deve assolutamente sottovalutare. Possibile terzo turno contro Juan Martin Del Potro, quest’ultimo chiamato al derby tutto argentino con Guido Pella. Spettacolare la porzione di tabellone che porta ad un ipotetico quarto di finale contro Murray. Sono presenti sia Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, sia Kei Nishikori e loro due potrebbero incrociarsi in un ottavo di fuoco. Difficilissimo il cammino del tedesco, che fa il suo esordio contro lo spagnolo Fernando Verdasco e al terzo turno dovrebbe affrontare l’uruguaiano Pablo Cuevas, due match molto complicati.

Si scende con il tabellone nella parte alta e si trova la testa di serie numero tre, Stan Wawrinka. Questa è anche la zona dove è presente Fabio Fognini, che potrebbe essere l’avversario dello svizzero nel terzo turno. Il ligure prima deve superare il giovane statunitense Frances Tiafoe e poi al secondo turno c’è la possibilità di un derby tutto azzurro con Andreas Seppi, che affronta il colombiano Santiago Giraldo all’esordio. Detto di un terzo turno Wawrinka-Fognini, questa è sicuramente la parte di tabellone dove possono uscire diversi giocatori: da Marin Cilic a Gael Monfils, da Richard Gasquet a Nick Kyrgios, tutti possibili candidati per un eventuale posto nei quarti di finale.

Questo il riepilogo delle sfide degli italiani al primo turno:

Paolo Lorenzi (ITA) c. Ricardas Berankis (LIT)

Andreas Seppi (ITA) c. (q) Santiago Giraldo (COL)

(28) Fabio Fognini (ITA) c. Frances Tiafoe (USA)

(q) Simone Bolelli (ITA) c. Nicolas Mahut (FRA)

(q) Stefano Napolitano (ITA) c. (32) Misha Zverev (GER)