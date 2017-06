Jelena Ostapenko fa la storia a Parigi: il suo 1° titolo in carriera è il Roland Garros!

dall’inviato a PARIGI – Incredibile. Clamoroso. Unico. Senza dubbio storico. C’è tutto questo nel titolo di Jelena Ostapenko, vincitrice del torneo femminile al Roland Garros 2017. C’è il successo di una giocatrice non testa di serie in tabellone, unicum assoluto nella storia di questo torneo. C’è la rimonta a Simona Halep, grande favorita della vigilia ma confermatasi un po’ “limitata” sul più bello. C’è il successo, che piaccia o no, di una nuova corrente di pensiero: il Tennis Roulette.

Un tennis rapido e deciso, come un giro della famosa ruota al casinò. Due o tre scambi, poi rosso o nero. Dentro o fuori. Vincere o perdere. E così via andare, fino alla fine delle proprie fiches o alla gloria di chi ha sbancato. Esponente a questo punto più rappresentativo della disciplina e/o scuola di pensiero - come voi preferiate – diventa Jelena Ostapenko, capace di giocare a tutta per tutto il torneo e soprattutto in qualsiasi situazione. Primo turno come finale, break sopra come break sotto, set point da difendere così come match point da guadagnare. A tutta è stato l’imperativo della lettone e tutta si è andato lungo il corso del torneo. Dritto e rovescio. Finale compresa.

Video - Reazione Ostapenko: la lettone si prende 4 game di fila, con il punto esclamativo 00:29

Una vittoria clamorosa nella sua unicità; e senza ombra di dubbio anche per l’andamento di una finale che dopo un’oretta sembrava già scritta, ovvero quando Simona Halep saliva 6-4, 3-0 e tre chance per il 4-0. Fin lì Ostapenko era stata tradita da quella “tattica” - virgolettato d’obbligo – che l’aveva spinta in finale a suon di vincenti. 245 per la precisione.

Vincenti che fino a quel momento, oggi, erano stati più che altro non forzati, merito di una Halep – giusto dirlo – capace di offrire sempre un palla in più. Poi però, salvato quel quarto turno di servizio nel secondo set, l’Ostapenko ha come per magia ritrovato il campo. E dal quel momento è iniziato il lento e clamoroso declino di una Halep ancora una volta costretta ad arrendersi sul più bello.

Video - Gran dritto in corsa: Ostapenko mette in mostra il suo colpo migliore 00:32

Ostapenko ha infatti continuato a sparate a tutta, iniziando però a trovare vincenti sia di dritto che di rovescio e portando nel panico una Halep comunque troppo passiva nell’attesa dell’errore dell’avversaria che fin lì era arrivato… E che improvvisamente ora non arrivava più.

Nemmeno il break di vantaggio a inizio terzo set – frutto come al solito delle decisioni dell’Ostapenko, unica padrona di questa partita nel bene e nel male – riuscivano a tranquillizzare la romena, che dal 3-1 avanti ha subito la nuova e inesorabile rimonta lettone.

Video - Ostapenko: il break decisivo arriva grazie a un nastro incredibile! 00:28

Compreso a quel punto di essere a un passo dalla storia, la 20enne di Riga è entrata in trance-agonistica, colpendo a tutta da ogni angolo di campo e infilando uno, due, tre, quattro e cinque giochi consecutivi che lasciavano la Halep immobile davanti a un destino a quel punto ormai scritto: 54 vincenti Ostapenko; gioco, partita, incontro e torneo.

Esattamente come Gustavo Kuerten l’8 giugno 1997 – data di nascita proprio della Opstapenko – la lettone vince il primo titolo da professionista della carriera al Roland Garros, diventando per giunta la più giovane campionessa qui a Parigi da vent’anni a questa parte, quando proprio sempre nel giugno del ’97 si impose a 19 anni e 300 giorni Iva Majoli.

All’Ostapenko – da lunedì numero 12 del mondo – si augura di avere una carriera più proficua della meteora croata. A patto che il suo Tennis Roulette continui a pagare. Conoscete qualcuno diventato ricco al casinò? Noi no, ma nella vita – come nel tennis – , a questo punto, mai dire mai.