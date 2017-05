Kerber, Parigi è sempre amara: la Makarova fa fuori la numero 1

Il Roland Garros è appena iniziato e la numero 1 del mondo è già a casa. Non è una sorpresa perché la sconfitta di Angelique Kerber contro Ekaterina Makarova è la terza eliminazione all'esordio negli ultimi quattro tornei per la tedesca che concede suo malgrado il bis a Parigi, dopo il ko al primo turno dello scorso anno, quando si presentava da numero 3.

Lontana parente della giocatrice che conosciamo, Angie nel secondo set ha un moto d’orgoglio ma crolla sotto i colpi della russa e a causa dei suoi errori gratuiti per un doppio 6-2 che non lascia spazio ad alcuna replica. Non è un bel segnale per il tennis femminile e la Kerber conferma l’idiosincrasia per questa superficie e questo Slam in particolare, dove non si è mai spinta oltre i quarti di finale del lontano 2012.

Nelle altre partite spicca il gradito ritorno di Petra Kvitova che inaugura nel migliore dei modi il suo 2017 tennistico. Cade la Vinci mentre Timea Bacsinszky e Shelby Rogers non tradiscono. L’americana Brengle si aggiudica la maratona contro la Goerges per 13-11 al terzo set.