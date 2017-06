La Cepede ci prova, ma alla fine la spunta la Pliskova: la ceca trova la Garcia

dall’inviato a PARIGI – Era il quarto probabilmente meno nobile del già poco ‘nobile’ tabellone femminile (tra le 12 complessive rimaste in gioco fin da ieri, nessuna ha mai vinto uno slam); e per altro organizzato alla fine della giornata che dopo i match maschili ha rispedito tanti spettatori verso casa. E così, basta poco più della notizia. Dal derby francese sul centrale – Cornet vs Garcia – ne è venuta fuori l’ultima delle due, capace di dimostrarsi più fredda, più solida e più brava rispetto all’avversaria. Garcia si è imposta 6-2, 6-4 al termine di un match che non ha regalato nemmeno le scintille che qualcuno si sarebbe aspettato (le due, senza usare troppi giri di parole, si sopportano poco), ma che anzi alla fine ha addirittura lasciato con un cordiale “bacetto” tra le due. Alla fine l’ha spuntata la Garcia, garantendosi lo storico pass per i quarti per raggiungere proprio l’ex compagna di doppio Mladenovic e regalare alla Francia una soddisfazione che qui non raggiungeva addirittura dal 1994, quando Halard e Pierce furono l’ultima coppia di tenniste transalpine ai quarti di finale.

Ben più complicato è stato il pomeriggio di Karolina Pliskova, che contro Veronica Cepede Royg ha rischiato più del pronosticato e pronosticabile. La Pliskova ha giocato un primo set ai limiti dell’agghiacciante, non trovando quasi mai il campo e infilando una quantità infinita di non forzati. Di contro la Cepede si è giocata benissimo la sua chance di diventare la prima paraguaiana di sempre nei quarti di uno slam, ma alla fine si è comunque dovuta arrendere. La discriminante l’ha fatta un finale di terzo set dove la testa di serie numero 2 del tabellone ha cambiato marcia quanto è andata in pericolo vero. Pliskova infatti ha concesso una palla break sul 3-4 Cepede-Royg; chance che convertita avrebbe messo la sudamericana al servizio per il set. Così però non è stato. Anzi, preso il game la Pliskova ha poi breakkato l’avversaria e chiuso per il definitivo 2-6, 6-3, 6-4 che le vale la sfida proprio alla Garcia. Per la tennista ceca l’ennesima grande chance in una parte del tabellone che, più agile di così – Zheng, Alexandrova, Witthoeft e Cepede-Royg appunto – era difficile anche da sognare.