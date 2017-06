La predizione di Murray del 2011: "Garcia diventerà n. 1"... Sarà ancora valida?

Nel giorno in cui si aprono le semifinali femminili del Roland Garros, L'Equipe tira fuori dall'armadio, tutto pieno di polvere, un tweet di Andy Murray che risale all'ormai lontano 2011. In quel tweet, un entusiasta Scotsman aveva tessuto le lodi dell'allora 17enne Caroline Garcia, che stava tenendo testa a Maria Sharapova, e aveva predetto che un giorno la francese sarebbe diventata numero 1 del mondo. Ma può avere ancora senso la sua predizione?

Qualche calcolo sulla plausibilità della predizione

L'Equipe snocciola calcoli, dati statistici, progressioni di classifica, considerazioni sulla costanza... Decisamente troppo per noi, che ci limiteremo a fare un'analisi più semplice: quella sull'età. Caroline, da quel tweet, ha già fatto passare ben sei anni senza diventare la numero 1 del mondo. Quindi Murray ha "toppato" la sua previsione? Non necessariamente. La Garcia, infatti, ha solo 23 anni, è nel pieno della sua maturazione fisica e agonistica e ha una struttura che le permette di poter ambire ad alte posizioni in classifica: alta 1.77 m per 61 kg, ha una corporatura asciutta e muscolosa, da vera atleta. E attualmente è la numero 27 del mondo. Facciamo un parallelo con lo stesso Murray: Andy è diventato numero 1 del mondo a novembre del 2016, a 29 anni; bisogna dire però che sette anni fa, quando Andy aveva l'età di Caroline ora, Murray di questi tempi era già il numero 4 del ranking ATP e a veva già varcato la soglia dei top 3. Visto che tra uomini e donne, però, il confronto regge poco, andiamo a valutare l'attuale numero 1 del mondo, Angelique Kerber. La tedesca ha 29 addi ed è diventata numero 1 soltanto lo scorso anno, quindi per Caroline c'è margine. Nel 2011, durante i suoi 23 anni, l a Kerber non era nemmeno nella top 30. Il tennis femminile è molto più imprevedibile di quello maschile, quindi almeno da questo punto di vista la profezia di Murray è ancora possibile.

Andy Murray of Great Britain celebrates victory during the men's singles fourth round match against Karen Khachanov of Russia on day nine of the 2017 French Open at Roland Garros on June 5, 2017 in Paris, France.Getty Images

Un salto in classifica per la Garcia

Visto come sta andando il tabellone femminile, tutto è possibile per la vittoria finale e Garcia non è ovviamente da escludere. In ogni caso, dato che la Garcia ha raggiunto le semifinali, farà un bel balzo in avanti in classifica: se dovesse anche solo fermarsi in semifinale, scavalcherebbe diverse colleghe nel ranking WTA, ma nel caso in cui dovesse addirittura vincere il torneo diventerebbe la numero 1 di Francia, scavalcando Kristina Mladenovic, che è attualmente la numero 14 del mondo. Kiki infatti andrà a quota 3215 punti, mentre Caroline, in caso di slam, balzerebbe a 3525, passandole davanti. In ogni caso, ci sono ancora due partite da giocare prima di stabilire se la profezia di Nostradamus Murray è plausibile oppure se dovremo dimenticarcene ancora per un po'.