Muguruza fa e disfa, ma alla fine regola Putintseva: la campionessa è agli ottavi

dall’inviato a PARIGI – Quanto può influire la pressione? Alcuni sanno esaltarsi, altri crollano; certi la gestiscono, certi altri ancora vanno in panico. Ultima di queste opzioni sembra essere quella riguardante Garbine Muguruza, campionessa in carica del Roland Garros e grande favorita – almeno dai bookmakers e sulla carta – di questa pazza edizione del torneo femminile.

A differenza dell’anno scorso infatti Garbine non può percorrere il suo tragitto lontano dai riflettori, non può puntare sull’effetto “sorpresa” – virgolettato d’obbligo – ma deve gestire i panni della campionessa che, già nei mesi scorsi, ha dimostrato non saper indossare con la più classica della naturalezza.

Sarà per questo motivo che la Muguruza continua a non convincere, e nonostante gli ottavi di finale raggiunti oggi grazie al successo sulla russa Yulia Putintseva – resta lì, in un limbo di dubbi che ne attanagliano prestazioni e non solo. Esattamente come visto in parte con la Schiavone al primo turno – ma soprattutto con la Kontaveit al secondo – Garbine è venuta la meglio dell’avversaria odierna, ma l’ha fatto con decisamente più fatica del previsto (nonostante quanto dica il punteggio).

Questa volta nessun set lasciato per strada – 7-5, 6-2 - ma un andamento troppo altalenante del suo tennis, soprattutto nel primo set. Muguruza è stata infatti sotto di un break, ha recuperato infilando un parzialone di 14 punti consecutivi (a zero) e facendo vedere cosa può essere il suo tennis, ma poi ha rallentato di nuovo sul più bello, cedendo il break di vantaggio sul 5-4 e servizio. Solo gli evidenti limiti della Putintseva al servizio – e con il dritto – le hanno concesso nuove chance di allungo; occasioni che Garbine si è presa per il 7-5 del primo e l’allungo 3-0 nel secondo.

Poi di nuovo un piccolo calo, un break di vantaggio perso e un tremolio cancellato solo dal definitivo crollo della Putintseva, brava a provare a vendere cara la pelle, ma al tempo stesso alla fine incapace di dimostrarsi avversaria credibile per la sorpresa finale. Lo sarà di più Kiki Mladenovic? Se la francese dovesse battere la Rogers nel suo impegno odierno (e risolvere definitivamente il mal di schiena), si avrebbe di certo un’avversaria di maggior caratura. Anche perché a quel punto, la pressione, su entrambe, raggiungerebbe picchi inarrivabili e per un match dallo psicodramma quasi scontato. Ma in fondo, una delle due, alla fine sarà pur costretta a vincere. Appuntamento davanti al televisione per non perdersi lo spettacolo.