Murray-Wawrinka, semifinale Roland Garros in diretta tv e Live-Streaming

Andy Murray- Stan Wawrinka: informazioni

Data, orario e luogo: Venerdì 9 Giugno, dalle 12:45

È la sfida tra il numero 1 del mondo e il numero 3. Andy Murray, finalista a Parigi dodici mesi fa, spera di poterci riprovare in una stagione che finora gli ha riservato un solo titolo (Dubai) e nessuna gioia sul rosso: un magro bottino per il primatista del ranking Atp, mai vittorioso sulla terra francese. Dall’altra parte c’è un giocatore che rappresenta una mina vagante in tutti gli Slam e che, se supera i primi turni, diventa un cliente ostico per qualunque avversario. Parliamo di Stan Wawrinka che ha vinto sulla terra di Ginevra arrivando caldo al Roland Garros, dove ha centrato la terza semifinale di fila. Stan The Man, campione nel 2015, vuole la finale perché lui sa bene come si arriva in fondo vantando una percentuale di successi del 100% nell’ultimo atto degli Slam.

Il cammino di Andy Murray

Andy Murray - Andrey Kuznetsov 6-4, 4-6, 6-2, 6-0

Andy Murray - Martin Klizan 6-7, 6-2, 7-6

Andy Murray - Juan Martin Del Potro 7-6, 7-5, 6-0

Andy Murray - Karen Khachanov 6-3, 6-4, 6-4

Andy Murray - Kei Nishikori 2-6, 6-1, 7-6, 6-1

l cammino di Stan Wawrinka

Stan Wawrinka - Jozef Kovalik 6-2, 7-6, 6-3

Stan Wawrinka - Alexandr Dolgopolov 6-4, 7-6, 7-5

Stan Wawrinka - Fabio Fognini 7-6, 6-0, 6-2

Stan Wawrinka - Gael Monfils 7-5, 7-6, 6-2

Stan Wawrinka - Marin Cilic 6-3, 6-3, 6-1