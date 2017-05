Nadal disintegra Paire senza problemi e vola al secondo turno

Un buon Nadal, ma certo non era questo il test più probante per misurare il reale stato di forma e potenziale del campione maiorchino. Comincia dunque con la vittoria su Paire all'esordio la rincorsa alla "Decima" sul rosso di Parigi di Rafa Nadal. Successo numero 71, su 75 partite, al Roland Garros che non trova eccessive difficoltà - a parte qualche passaggio nel secondo set - contro un Paire eccessivamente falloso e poco incisivo nei pochi momenti decisivi della sfida.

Primo set archiviato dopo appena 24 minuti, senza acuti e senza molto da segnalare. Troppo forte Rafa, troppo rinunciatario il francese che sembra ancora seduto negli spogliatoi. Molto meglio il secondo parziale, che dura infatti il doppio (50 minuti). Paire sale di livello costrigendo il maiorchino a lunghe e faticose rincorse con diverse palle break annullate. L'avvio è in realtà proprio uno scambio alla pari di break e controbreak, Paire si esalta con tocchi leggiadri galvanizzato anche dal calore del pubblico amico, ma non "mata" l'avversario nel momento di crisi di Rafa. Nadal ringrazia, soffre, incassa, e alla fine si rialza, riprendendo in mano il set chiuso 6-4, e un match comunque mai in discussione.

Film già visto il terzo parziale, dove Paire appare chiaramente affaticato e con la spia della benzina fissa sulla riserva. Medica time out che non scuote minimamente il francese che cade - letteralmente - sotto i colpi di un Nadal che non lascia più possibilità di ritorno all'avversario, schiantato ancora con un solo game conquistato. Nadal vola al secondo turno, 6-1 6-4 6-1 e compie il primo balzo verso la rincorsa della "Decima".