Nadal, incognite, dubbi e pronostici: il borsino del Roland Garros

Il Roland Garros è ormai praticamente alle porte ed è dunque arrivato il momento di fare il punto della situazione con la squadra tennis della redazione che vi accompegnerà, come al solito, lungo tutte le due settimane di torneo. La stagione sul rosso ci ha dato fin qui indicazioni piuttosto chiare nel circuito maschile e ci ha lasciato totalmente nebulosi sul femminile, dove tra forfait, mamme, mancati inviti, infortuni, rientri e chi più ne ha più ne metta il quadro della situazione è al momento di difficle previsione. Abbiamo provato a chiedere ai nostri 3 giornalisti di fare 3 nomi per 3 categorie: favorito, sorpresa, giovane. Questi i risulati. E per voi? Dite la vostra, come al solito, tra i commenti.

Tabellone Maschile

IL FAVORITO

Eterno. Rafa Nadal. E non credo ci sia molto da aggiungere. Nonostante il livello raggiunto a mio parere sia ancora ben lontano dal quel Rafa che tutti abbiamo conosciuto, a convincermi della scelta c’è il livello degli altri. Djokovic a Roma mi ha dato confermato la sensazione che già avevo: può raggiungere picchi, ma non ha continuità. Wawrinka per natura tra i favoriti non ci può stare mai. Murray... Lasciamo perdere. Mi piace anche Thiem e credo che se non dovesse stare dalla stessa parte del tabellone di Rafa potrebbe essere la finale designata proprio contro lo spagnolo. Mi sarebbe piaciuto vedere Federer e secondo me è stato un errore non provarci nemmeno, ma questa è un’altra storia. Così però, davvero, non si può non scegliere Nadal.

Disingrini. Dico Rafael Nadal a metà fra tifo e pronostico. Perchè nell’anno del rinascimento di Federer, la decima parigina di Rafa sarebbe materia d’epica per disegno celeste; perché tra Montecarlo, Barcellona e Madrid, ha dominato la stagione rossa rimettendo la chiesa al centro del villaggio; perché non c’è Roger, perché Djokovic e Murray affossano in rete. Appuntamento con la storia.

Dinoia. Rafa Nadal. Il re della terra battuta non può che essere il candidato numero 1 alla vittoria finale. I tornei di Monte Carlo, Barcellona e Madrid sono stati dei chiari indizi e la sconfitta di Roma contro Thiem, la prima sul rosso quest’anno, in mia opinione è stata un episodio fisiologico e probabilmente salutare in vista di Parigi. In questo 2017 vintage, in assenza di Federer, è il maiorchino a dettare legge, in particolare sulla sua superficie. E gli stimoli non mancano: la terza Decima stagionale coinciderebbe con un record ineguagliabile al Roland Garros.

Video - Ramos, Djokovic, Nadal: alcuni dei colpi più belli del Roland Garros 2016 01:34

LA SORPRESA

Eterno. Fabio Fognini. Datemi del romantico ma io ci credo ancora. E credo che gli slam, per natura ai meglio dei 5, siano un territorio più favorevole a Fabio, che ha più tempo per mettere eventuale rimedio ai suoi passaggi a vuoti. Sorteggio permettendo credo che per quanto visto sia a Roma che a Madrid possa davvero far bene e dire la sua, e sono altrettanto convinto che arriverà carico e con voglia di far bene dopo la nascita di Federico. Il talento c’è e questo lo sappiamo tutti, secondo

Disingrini. Di pura passione, Juan Martin Del Potro torna a Parigi dopo cinque anni di calvario e se si tratta di slam (di Olimpiadi o Coppa Davis) Palito ci fa palpitare. E se la classifica non è delle migliori, A roma l’argentino ha intanto battuto Dimitrov, Edmund e Kei Nishikori. Da Zagabria al Philippe Chatrier, ¡Dale Delpo!

Dinoia. Potrei scegliere degli onestissimi rematori come Carreno Busta o Cuevas che potrebbero raggiungere tranquillamente la seconda settimana. Ma se dovessi puntare un obolo, lo giocherei su Juan Martin Del Potro. Ha saltato l’Australian Open, è tornato a febbraio e deve dosare le forze, ma ritorna a Parigi per la prima volta dal 2012. A Roma ha fatto fuori Dimitrov, Edmund e Nishikori ma essendo una delle ultime teste di serie del torneo rischia di affrontare abbastanza presto un big. Se così sarà, auguri a lui, perché Del Potro è potenzialmente la mina vagante del Roland Garros.

IL GIOVANE

Eterno. Anche qui sarò scontato ma come si fa a non prendere Alexander Zverev? Roma ha messo chiaramente in luce che il ragazzo è un cavallo buono... E lo è sul serio. Non penso possa essere già pronto per vincere un torneo come Parigi ma almeno ai quarti secondo me il ragazzo arriva. Poi bisognerà vedere come e con chi. Tra gli Under21 però è senza dubbio il più avanti di tutti. D’altra parte si sta già parlando di un Top10 e quindi mi pare ci sia ben poco d’altro da raccontare.

Disingrini. Sì che ne parliamo da molto, però intanto Alexander Zverev ha appena compiuto vent’anni, è in top-ten mondiale e ha vinto il suo primo Masters 1000 a Roma. Enfant prodige in rampa di lancio, sono certo che Zverev giocherà un grande torneo.

Dinoia. Alexander Zverev è il capofila di una next generation che finalmente bussa alle porte dei grandi e a volte li supera. Insieme a Dominic Thiem, che però non è più così giovane essendo un classe ’93, ha le qualità e la testa per poter arrivare in fondo: il tedesco si è imposto a Roma nella prima finale in carriera nei Masters 1000. L’ho visto dal vivo al Foro Italico e mi ha impressionato perché non ha mai tremato contro Novak Djokovic e ha dominato dall’inizio alla fine. Non credo possa vincere, ma è pronto per il prossimo step. Il momento è adesso.

Tabellone Femminile

LA FAVORITA

Eterno. Difficile a dirsi in un torneo dove dalla 1 alla 20 per quanto visto fin qui possono vincerlo e perderlo tutte. Fino a poche ore fa, anche per la qualità espressa tra Madrid e Roma, avrei speso la mia chip su Simona Halep ma la notizia dell’ultimo minuto è un nuovo infortunio alla caviglia che la lascia addirittura in dubbio per la partecipazione. La Pliskova sul rosso non mi convince, la Mugurza non la vedo ancora non le idee troppo chiare. Indicare una favorita è quasi impossibile quest’anno, ma se devo fare un nome a questo punto mi prendo la Kuznetsova che per esperienza su questi campi può dire la sua.

Disingrini. Non che faccia faville o perché difende il titolo, però nel lotto di un torneo apertissimo per le note assenze, Garbiñe Muguruza potrebbe ritrovare quel grip che un anno fa, sui campi dello Stade, l’ha incoronata regina di Parigi.

Dinoia. Ai nastri di partenza ci sono una quindicina di giocatrici in grado di vincere il secondo Slam stagionale e questo a mio parere non è un bel segnale per il tennis femminile. La Kerber sulla terra è limitata mentre la Muguruza vive di alti e bassi. Avrei indicato la Halep come favorita, ma l’infortunio alla caviglia lascia dei dubbi e allora dico Elina Svitolina. Ha 22 anni, ha vinto 4 titoli nel 2017, inclusi due sulla terra (Roma pochi giorni fa) e ha raggiunto il miglior risultato negli Slam nel 2015, quando si fermo proprio a Parigi ai quarti. È sesta nel ranking WTA ed è prima nella Race. Il presente parla ucraiano e credo che a questo punto arrivi lei da favorita.

Video - HLTS Women's Final : Muguruza - Williams 02:30

LA SORPRESA

Eterno. Non è esattamente una sopresa se guardiamo la Race WTA 2017, ma credo che Kristina Mladenovic possa dire la sua. Anche in ottica successo finale. Due finali perse tra Stoccarda e Madrid giocando molto bene, a Roma ha pagato la stanchezza e una giornata di grazia della Goerges al servizio. Non l’ho messa tra le favorite solo perché resto sempre molto scettico con i francesi che giocano in casa. Se nell’era Open l’hanno vinto una sola volta con la mezza canadese Mary Pierce ci sarà un motivo... E vedo difficile nel caso di un arriva così lontano una Kiki capace di gestire quella pressione. Ad ogni modo, per me, farà strada.

Disingrini. Kristina Mladenovic gioca in casa, è stata finalista a Madrid e qui al Roland Garros ha vinto il torneo Junior (2009) e di doppio un anno fa. Migliorare un terzo turno non sarà un’impresa, alzare l’asticella si deve senza le varie Serena Williams, Sharapova, Azarenka e con Halep e Bouchard così precarie.

Dinoia. Ha i riflettori puntati perché gioca in casa ma afferma di non temere la pressione e allora dico Kiki Mladenovic. La 24enne, numero 14 del mondo, è reduce dalle finali perse a Madrid, Stoccarda e Acapulco mentre ha trionfato a San Pietroburgo. Dopo la bocciatura precoce all’Australian Open sogna l’exploit sul Suzanne-Lenglen. Se saprà farsi trascinare dal suo pubblico, nulla le sarà precluso.

LA GIOVANE

Eterno. Mi gioco la Kasatkina anche se quel disordine alla caviglia destra che ha avuto a Roma contro la Strycova resta un po’ un’incognita. Non è parso nulla di grave e l’abbiamo già vista tornare ad allenarsi con regolarità. L’altro nome potrebbe essere Svitolina visto l’attuale rendimento, ma qui usciamo fuori dalla regola U21 e quindi non vale. Tra l’altro se c’è una superficie dove può far bene la russa è proprio questa, quindi se sta realmente bene per me può far strada.

Disingrini. Diciannovenne di grazia, Ana Konjuh ha sorpreso tutti a Flushing Meadows fino ai quarti di finale e battuto proprio la Mladenovic agli Australian Open. Certo che s’è ritirata (ancora contro Kiki) a Madrid, però al Roland Garros ci sarà (almeno stando ai suoi tweet) e se starà bene credo possa stupire.

Dinoia. Mi piace Anett Kontaveit. Agli Internazionali d’Italia ha spazzato via la Kerber e ha trovato una certa continuità ad alti livelli, come testimoniano i quarti di Stoccarda (ko con la Sharapova) o la finale di Biel. La 21enne estone potrebbe dare filo da torcere a chiunque al Roland Garros per imporsi sulla scena mondiale nel prossimo futuro.