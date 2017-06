Nadal-Thiem, semifinale Roland Garros in diretta tv e Live-Streaming

Nadal-Thiem: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

A partire dalle 15:30, la semifinale del tabellone maschile del Roland Garros, Nadal-Thiem, sarà trasmessa in tv su Eurosport 1, visibile sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium, canale 210 di Sky e 372 di Mediaset Premium.

Nadal-Thiem: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Nadal-Thiem sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, i servizi streaming riservati agli abbonati di Sky e Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Con Eurosport Player potrai seguire le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 29.99€ e c'è anche un pacchetto speciale per gli appassionati di tennis: 4 mesi a 14.99€ per guardare il Player fino alla fine dello US Open e goderti lo spettacolo dei Grandi Slam.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

Dominic ThiemGetty Images

Rafa Nadal-Dominic Thiem: informazioni

Data, orario e luogo: Venerdì 9 Giugno, dalle 15:30

Sulla terra probabilmente non esiste nulla di meglio oggi. È il confronto tra lo specialista storico di questa superficie - il mancino di Manacor che finora ha passeggiato nel torneo e che in testa ha solo una cosa, la Decima – e il principe della Next Gen, quel Dominic Thiem che all’età di 23 anni vuole completare l’ultimo step, quello da promessa a campione. L’austriaco ha trionfato solo a Rio in questo 2017 mentre lo spagnolo ha fatto razzia sul rosso balzando in testa alla Race: Monte Carlo-Barcellona-Madrid, l’unico ko è arrivato a Roma dove a superarlo è stato proprio il rampante Thiem. Non mancheranno gli scambi prolungati né le emozioni. Un motivo in più, come se ce ne fosse bisogno, per seguire questo incontro con il fiato sospeso.

Il cammino di Rafa Nadal

Benoit Paire - Rafa Nadal 1-6, 4-6, 1-6

Video - Roland Garros: Paire-Nadal, gli highlights 03:18

Robin Haase - Rafa Nadal 1-6, 4-6, 3-6

Video - Roland Garros: Nadal-Haase, gli highlights 03:03

Nicoloz Basilashvili - Rafa Nadal 0-6, 1-6, 0-6

Video - Roland Garros: Nadal-Basilashvili, gli highlights 03:00

Roberto Bautista - Rafa Nadal 1-6, 2-6, 2-6

Video - Roland Garros 2017: splendida volée di Rafa Nadal! 00:59

Pablo Carreno - Rafa Nadal 2-6, 0-2, A

Video - Roland Garros: Nadal-Carreno Busta, gli highlights 02:26

Il cammino di Dominic Thiem

Dominic Thiem - Bernard Tomic 6-4, 6-0, 6-2

Video - Thiem incanta al debutto: Tomic spazzato via senza repliche 01:03

Dominic Thiem - Simone Bolelli 7-5, 6-1, 6-3

Video - Roland Garros: Thiem-Bolelli, gli highlights 03:23

Dominic Thiem - Steve Johnson 6-1, 7-6, 6-3

Dominic Thiem - Horacio Zeballos 6-1, 6-3, 6-1

Video - Roland Garros: Zeballos-Thiem, gli highlights 03:32

Dominic Thiem - Novak Djokovic 7-6, 6-3, 6-0