Ostapenko-Halep, la finale del Roland Garros in diretta tv e Live-Streaming

Ostapenko-Halep: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

A partire dalle 15:00, la finale del tabellone femminile del Roland Garros, Ostapenko-Halep, sarà trasmessa in tv su Eurosport 1, visibile sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium, canale 210 di Sky e 372 di Mediaset Premium.

Ostapenko-Halep: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Ostapenko-Halep sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, i servizi streaming riservati agli abbonati di Sky e Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Jelena Ostapenko-Simona Halep: informazioni

Data, orario e luogo: Sabato 10 Giugno, dalle 15:00

Sarà una guerra dei mondi la finale femminile del Roland Garros 2017. Da una parte l'esperienza, la maturità, la certezza, dall'altra la spensieratezza, l'incoscienza, la rivelazione. Jelena Ostapenko-Simona Halep sarà l'incandescente ultimo atto di un torneo ricco di sorprese e colpi di scena. Se la tennista rumena classe 1991 vincerà il RG salirà numero uno al mondo, mentre la fresca 20enne di Riga numero 47 al mondo insegueu il clamoroso exploit. Per entrambe sarebbe una prima volta assoluta nell'unico Slam sulla terra rossa. Se la giovane Ostapenko ha collezionato i prestigiosi scalpi di Stosur, Wozniaki e Bacsinszky vestendo i panni dell'outsider terribile, la Halep è arrivata fino in fondo a suon di battaglie: l'ultima contro la numero 3 del mondo Pliskova, quella più estenuante contro la Svitolina dopo essere stata sotto 6-3, 5-1.

Video: le partite più belle giocate da Halep e Ostapenko

Ostapenko in versione "tiratutto": il dritto è devastante, Bacsinszky ridotta a tergicristallo

La Halep sfianca la Pliskova: condizione fisica stratosferica, passanti incrociati e difesa della rete esemplari

Essere sotto 6-3, 5-1 e spuntarla al terzo set...La Halep ridefinisce i canoni del "tutto è possibile" con la complicità di Svitolina

Ostapenko bestia nera della Wozniacki: dopo Charleston altra "W" per Jelena, del tutto meritata

La preview della finale ad opera di The Coach: netto contrasto di stili