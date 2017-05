Napolitano, la prima in uno Slam è da incorniciare: sconfitto Mischa Zverev

Quasi non ci crede Stefano Napolitano, il 22enne di Biella che è partito da lontano e ha fatto tanta strada per presentarsi al tabellone principale di uno Slam per la prima volta in carriera.

Video - Australian Open: Murray-Zverev, gli highlights 02:34

Ci è arrivato con la giusta incoscienza e con quel coraggio che, dopo un primo set di comprensibile tensione, ha schiacciato Mischa Zverev, la testa di serie numero 31 del torneo. Napolitano si è guadagnato l’accesso al main draw grazie alle qualificazioni (regolando nell’ultimo match il Next Gen kazako Alexander Bublik) e da 187esimo giocatore del ranking Atp si è preso il lusso di eliminare il tedesco, il giustiziere di Andy Murray nell’ultima edizione dell’Australian Open.

Il 29enne è stato passivo posizionandosi a distanza siderale dalla linea di fondo sul servizio del piemontese e ha subito una sfilza di passanti nel dodicesimo e decisivo gioco del secondo parziale, quello che di fatto ha determinato l’esito della partita. Nel terzo e nel quarto set, infatti, l’azzurro ha dominato garantendosi un secondo turno non impossibile contro l’argentino Schwartzman.