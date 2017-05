Napolitano si ferma all'ostacolo Schwartzman: termina al 2° turno la corsa dell'azzurro

dall’inviato a PARIGI – Nulla da fare per Stefano Napolitano. Dopo 3 turni di qualificazione e uno passato nel main draw, l’avventura parigina del classe ’96 di Biella si ferma sullo scoglio Diego Sebastian Schwartzman.

Una questione di “gradini tennistici” ancora da scalare, gli stessi che oggi ci raccontano come il piccolo folletto argentino sia numero 41 della classifica ATP, mentre il nostro Napolitano ancora abbondantemente fuori dai 100.

‘Gradini’ che hanno permesso a Schwartzman di giocare meglio e sfruttare quasi tutti i momenti chiave e i punti importanti; e che invece hanno lasciato al palo un Napolitano evidentemente ancora poco smaliziato per sfruttare le sue chance su un palcoscenico così importante e contro un avversario così incline a questo tipo di battaglie e superfici.

Dalle prime due palle break non sfruttate subito nel primo game della partita, alle quattro chance (non consecutive) di inizio secondo set; ma anche quella situazione sul 4-2 sopra proprio nel secondo, quando dopo 7 tentativi Napolitano era finalmente – grazie a un doppio fallo dell’avversario – riuscito a prendere il break di vantaggio. Qui dentro l’azzurro non ha sfruttato le sue piccole chance, sotterrando un’infinità di volte un dritto ancora un po’ troppo ballerino per questi livelli (e non a caso colpo più costruito di questo ragazzo).

Di contro, Schwartzman, senza impressionare, si è reso protagonista di tutti i momenti più importanti della partita, impedendo a Napolitano soprattutto di vincere quel secondo set che avrebbe probabilmente scritto un altro tipo di trama, e che invece l’argentino ha immediatamente riacciuffato col controbreak del 3-4.

Da lì in poi una navigazione tranquilla su livelli di gioco come accennato piuttosto simili, ma livelli d’esperienza decisamente distanti. Schwartzman ha vinto il secondo set per 7-5 con un break chirurgico nell’undicesimo gioco e ha preso il largo nel terzo con l’allungo decisivo del 3-2. All’argentino dunque il terzo turno contro Novak Djokovic; a Napolitano invece un bel bagaglio d’esperienza. Servirà anche quello. Nella speranza che qui, magari tra un annetto, si ripresenti un giocatore che abbia scalato quell’ulteriore gradino (o perché no anche due).