Novak Djokovic, annus horribilis: dal Career Grand Slam alla crisi

C’era una volta un tennista che faceva incetta di trofei e record candidandosi a diventare l’atleta più vincente della storia di questo sport. Non sono passati secoli, ma meno di dodici mesi da quando Novak Djokovic chiudeva un cerchio e conquistava il torneo che mancava al suo straordinario palmares: il Roland Garros, quel titolo più volte inseguito ma solo sfiorato che alla quarta finale gli consentiva di completare il Career Grand Slam e di diventare il primo giocatore dai tempi di Rod Laver a detenere contemporaneamente tutti e quattro gli Slam, impresa mai riuscita né a Federer né a Nadal.

I primi segnali di cedimento

Nel giugno 2016 nessuno sembra poter contrastare il dominio del serbo che vanta la più alta percentuale di successi nell’Era Open (l’82,91%) e oltre ottomila punti di vantaggio nel ranking Atp sul secondo della classe, il coetaneo Andy Murray, in virtù di una cifra astronomica di 16.950 punti. Ma giunto all’apice della sua carriera il robot s’inceppa. L’eliminazione da Wimbledon al terzo turno per mano di Sam Querrey ha l’aspetto di uno scivolone occasionale, di un calo fisiologico, ma l’estate sul cemento porta in dote solo il Masters 1000 del Canada mentre arriva un altro ko al primo turno delle Olimpiadi. A New York Nole arriva in finale ma si arrende a Stan Wawrinka e il bottino del 2016 resterà fermo al sussulto di Montreal. La stagione si conclude a novembre con la consegna dello scettro ad Andy Murray, il nuovo numero 1 del mondo. Niente drammi, ha vissuto un inizio d’anno travolgente, ha conquistato l’agognata Coupe des Mousquetaires ed è arrivato scarico alla fine: “è umano”, sintetizzano gli addetti ai lavori.

I tornei vinti tra luglio 2015 e giugno 2016

ANNO TORNEO SUPERFICIE ATP 2015 Wimbledon Erba Slam 2015 Us Open Cemento Slam 2015 Pechino Cemento 500 2015 Shanghai Cemento Masters 1000 2015 Parigi-Bercy Cemento Masters 1000 2015 Londra Cemento Finals 2016 Doha Cemento 250 2016 Australian Open Cemento Slam 2016 Indian Wells Cemento Masters 1000 2016 Miami Cemento Masters 1000 2016 Madrid Terra Masters 1000 2016 Roland Garros Terra Slam

Novak Djokovic dopo la vittoria del Roland Garros 2016LaPresse

Un crollo psicologico, non tecnico

Ogni giudizio o allusione di crisi è rimandato al 2017. Eccezion fatta per Doha, un altro upset attende, però, al varco il ragazzo di Belgrado assumendo le curiose sembianze di Denis Istomin. Nole non perdeva al secondo turno di uno Slam da Wimbledon 2008, per mano di Marat Safin, e sempre nove anni fa a Miami da un giocatore fuori dai primi 100: era il sudafricano Kevin Anderson (122). Sul palcoscenico della Rod Laver Arena è, invece, l’uzbeko numero 117 Atp, in gara a Melbourne grazie a una wild-card. La bocciatura nel “suo” Slam apre una serie d’interrogativi e ciò che impressiona è il modo in cui le sconfitte maturano: il Djoker non è più lo stesso. Quel cannibale capace di sfoderare neuroni d’acciaio e attributi ferrigni lascia il posto a un tennista in atteggiamento dimesso, che si rifugia spesso in difesa facendosi abbattere dai momenti negativi del match, gli stessi momenti che prima esaltavano le due doti da combattente. Negli occhi non ha più la stessa luce e gli avversari lo sanno, interpretano a loro favore quel linguaggio del corpo remissivo dall’altra parte della rete e si rendono conto che le chance di vittoria crescono a dismisura.

I tornei vinti tra luglio 2016 e maggio 2017

ANNO TORNEO SUPERFICIE ATP 2016 Montreal Cemento Masters 1000 2017 Doha Cemento 250

Video - Il momento storico: Istomin elimina Djokovic al quinto set 00:47

Una questione di priorità

È una crisi non tanto tecnica quanto psicologica perché non si possono perdere servizio e dritto in una notte. Alla base di essa ci sono, infatti, dei problemi nella vita privata per stessa ammissione del serbo. Durante lo US Open si vociferava ci fosse una crisi con la moglie Jelena Ristic, dopo alcune foto circolate in rete di Novak in compagnia dell’attrice indiana Deepika Dippy Padukone. Il chiacchiericcio si spegne alla notizia di Jelena in dolce attesa del secondo figlio, ma nel frattempo sono cambiate le priorità di Djokovic.

" Finché non è nato Stefan (il primogenito, nato nell’ottobre 2014, ndr), il tennis per me era al primo posto. All’improvviso qualcosa è cambiato. Ora è completamente l’opposto. Ho un figlio, una moglie, una famiglia, e mi sento fortunato a poter essere padre. Allo stesso tempo non posso essere al 100% ogni giorno in ogni ruolo, anche se cerco di dare il mio meglio. Non posso separare la mia figura da tennista da quella privata. È questo che mi rende completo come persona "

Nei giorni della loro separazione Boris Becker l’aveva messo in guardia:

" Penso che siano cambiate molte cose da quando ha fatto il Grand Slam l'anno scorso al Roland Garros. Era il suo sogno di lunga data, scoppi il palloncino, l'aria esce e non torna. Quando domini per così tanto tempo e vinci così tante volte, prima o poi le cose cambiano. Ha ancora 29 anni e ha tempo per tornare nella direzione giusta, ma deve farlo presto. Nelle situazioni importanti diventa emotivo e il suo stato d'animo cambia in negativo. Quando la palla non va sulla riga e riceve un time violation, viene influenzato da ciò e se l'anno scorso lo stimolavano a fare di più, quest'anno c'è l'effetto contrario. Ha scelto di passare più tempo con la famiglia, ma i campioni di tennis devono anche saper essere molto egoisti "

Come tornare in auge?

Il divorzio da Boris Becker, il ritorno di fiamma con Dusan Vemic, la discutibile scelta di legarsi allo spagnolo Pepe Imaz fino alla rottura con lo storico staff capitanato da Vajda: lo smarrimento di Djokovic ha attraversato molte tappe nell’ultimo anno e i vari Sam Querrey, Denis Istomin, Pablo Carreno-Busta, Gilles Simon o David Goffin - tanto per citarne alcuni - ne hanno saputo approfittare. Eppure una macchina da guerra da 12 titoli del Grande Slam, 5 Atp Finals e 30 Masters 1000 ha tutto per ritornare in auge.

" Ora il mio più grande obiettivo è ritrovare la scintilla che avevo sul campo "

Quando scoccherà questa scintilla rivedremo l’intelligenza robotica applicata al tennis e, considerati i primi mesi di 2017 di Federer e Nadal, gli appassionati della nobile arte della racchetta non potrebbero che goderne.