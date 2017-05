Nulla da fare per la Errani: Sara si arrende 6-2, 6-3 alla Mladenovic

dall’inviato a PARIGI – Una partita davvero molte volte già vista. Da una parte una tennista con evidenti limiti al servizio, dall’altra un’avversaria con un unico credo: aggredire in risposta.

Questo e poco altro da raccontare dietro il 6-2, 6-3 con cui Sara Errani si è arresa alla beniamina di casa Kristina Mladenovic. Una Kiki che si è imposta in poco più di un’oretta e un quarto, pur non impressionando dal punto di vista fisico – i problemi alla schiena che l’avevano già fatta rischiare grosso al primo turno con Jennifer Brady non sono del tutto superati – ma che è stata in grado di superare una Errani che in fondo le ha creato ben pochi problemi.

Video - Il segreto di Kiki Mladenovic: una famiglia davvero speciale 01:02

Sara infatti ha combinato poco in questo match, trovando poca velocità di palla ma soprattutto pochissima profondità di campo, arma con cui avrebbe potuto provare a far partita con l’avversaria. Senza nulla di tutto ciò però Sara è andata molto spesso in difficoltà nello scambio, ritrovandosi costretta a rincorrere ben dietro la linea di fondo una pallina – e una partita – tutto sommato ben gestita dalla Mladenovic.

Ad eccezione del break in avvio di secondo set infatti la francese è sempre stata in comando della situazione, “limitandosi” a spingere a tutta ogni qual volta ne avesse la possibilità sul servizio della Errani. Una tattica che ha pagato i suoi dividendi e che le ha regalato – per la gioia del pubblico di casa – il terzo turno contro l’americana Rogers. Lì forse servirà qualcosa in più.

Per Sara invece finisce qui un Roland Garros partito dalle qualificazioni e che aveva dato discrete indicazioni. L’Italia del tennis femminile resta senza più rappresentanti nel torneo. E la sensazione è che il meglio, qui, sia davvero passato.