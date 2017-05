Operación Decima: Nadal va veloce e con Djokovic è sfida a distanza: Rafa avanti in 3 set

Eurosport Player : Fino a 15 campi LIVE in contemporanea

Incontentabile, Rafael Nadal commenta a caldo il suo match vinto in 3 set contro Haase: "Ho sbagliato un paio di dritti lungolinea" e fa una smorfia che a noi mortali sembra così incoerente con quanto visto sul Chatrier: un dominio di un'ora e 49 minuti a colpi di profondi top-spin e rovesci vincenti. Le gambe di Rafa si muovono veloci e dopo Paire, l'olandese Robin Haase è il secondo sparring-partner: col probabile terzo, il georgiano Nikoloz Basilashvili, dovrà provare una risposta più vicina alla riga di fondo perché, per il resto, la condizione di Nadal ci sembra già top-level. Tanto che Haase non arriva nemmeno alla palla break e inizia a capirci qualcosa solo a inizio di terzo set su qualche incrocio di rovescio: prima di lui, aveva fatto appena meglio il portoghese Joao Sousa contro Djokovic. I grandi del Roland Garros vanno proprio di fretta.

Video - Roland Garros: Nadal-Haase, gli highlights 03:03