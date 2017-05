Order of play e programmazione tv del Day 1 del Roland Garros 2017

Il match del giorno: Thiem-Tomic

Tutto è pronto per il via ufficiale del Roland Garros. Dopo le qualificazioni dello slam su terra, si parte con tanti dubbi che riguardano i possibili vincitori, sia al maschile, sia al femminile. L'assenza di Serena Williams e Maria Sharapova unite alle cattive condizioni della detentrice del titolo Garbiñe Muguruza rendono il tabellone femminile abbastanza indecifrabile, con lievi preferenze per la numero 1 del mondo Angelique Kerber e Simona Halep. Al maschile, un po' di rimpianto per il forfait di Roger Federer; del resto, anche gli altri big non sono al massimo. Novak Djokovic non è ancpra "quel" Djokovic, Andy Murray è in ritardo di condizione e quindi il favorito per il decimo titolo sembra proprio Rafael Nadal, nonostante la clamorosa sconfitta patita da Dominic Thiem a Roma. Ed è proprio l'austriaco il protagonista del match del giorno: il giovane sfida un alto ex ragazzo-prodigio capace di prestazioni da non sottovalutare: Bernard Tomic.

Gli italiani in gara

Solo due portacolori italiane in gara: Camila Giorgi sarà sul campo numero 2 al terzo incontro per sfidare la francese Oceane Dodin, mentre Roberta Vinci aprirà il programma del campo 2 contro la campionessa olimpica di Rio 2016 Monica Puig.

Un gradito ritorno

A dare il via ufficialmente al Roland Garros, sul campo centrale, sarà una presenza che manca da un po' dai campi: fari puntati su Petra Kvitova, al suo primo match ufficiale dopo l'aggressione domestica, l'intervento e la lunga riabilitazione. Lei stessa non sa quali siano le sue reali condizioni, ma sorride già solo per il fatto di esserci.

ORDER OF PLAY Day 1: Domenica 28 maggio

I match inizieranno h. 11:00

Philippe Chatrier

Julia Boserup (USA)-Petra Kvitova (CZE) [15]

Angelique Kerber (GER)[1]-Ekaterina Makarova (RUS)

Stephane Robert (FRA)-Grigor Dimitrov (BUL) [11]

Lucas Pouille (FRA) [16]-Julien Benneteau (FRA)

Suzanne Lenglen

Horacio Zeballos (ARG)-Adrian Mannarino (FRA)

Christina McHale (USA)-Svetlana Kuznetsova (RUS) [8]

Dominic Thiem (AUT) [6]-Bernard Tomic (AUS)

Venus Williams (USA) [10]-Qiang Wang (CHN)

Campo 1

Guillermo Garcia-Lopez (ESP)-Gilles Muller (LUX) [26]

Marco Trungelliti (ARG)-Quentin Halys (FRA)

Camila Giorgi (ITA)-Oceane Dodin (FRA)

Lara Arruabarrena (ESP)-Dominika Cibulkova (SVK) [6]

Campo 2

Monica Puig (PUR)-Roberta Vinci (ITA) [31]

Benjamin Bonzi (FRA)-Daniil Medvedev (RUS)

Tommy Robredo (ESP)-Daniel Evans (GBR)

Viktorija Golubic (SUI)-Aliaksandra Sasnovich (BLR)

