Order of play e programmazione tv del Day 12 del Roland Garros 2017

È il regno dell’incertezza il tennis femminile e Simona Halep pregusta l’occasione della vita contro Karolina Pliskova. L’occasione di vincere uno Slam è ghiotta considerata la superficie e la romena è già arrivata in finale una volta, nel 2014. Il presente, però, evidenzia una ceca in rampa di lancio: dopo la finale di New York e i quarti di Melbourne la continuità ad alti livelli parla per la Pliskova che guadagnandosi l’ultimo atto diventerebbe la nuova numero 1 del mondo.

ORDER OF PLAY Day 12: Giovedì 8 giugno

I match inizieranno alle 12:00 ora italiana

Philippe-Chatrier

Anna-Lena Groenefeld (GER)-Robert Farah (COL) vs Gabriela Dabrowski (CAN) [7]-Rohan Bopanna (IND) [7]

Non prima delle 15:00

Jelena Ostapenko (LAT) vs Timea Bacsinszky (SUI) [30]

Simona Halep (ROU) [3] vs Karolina Pliskova (CZE) [2]

Suzanne-Lenglen

Non prima delle 14:00

Fernando Verdasco (ESP)-Nenad Zimonjic (SRB) vs Santiago Gonzalez (MEX)-Donald Young (USA)

